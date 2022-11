Nusa og Hansen-Aarøen herjet i norsk storseier for G18-landslaget

Nusa og Hansen-Aarøen, som til daglig spiller i henholdsvis Club Brugge og Manchester United, bokførte begge to scoringer i seieren mot Nord-Makedonia.

Sistnevntes scoringer kom etter to flotte soloprestasjoner, først på direkte frispark og så etter en flott tunnel inne i den nordmakedonske sekstenmeteren.

Også Vålerengas Jacob Dicko Eng tegnet seg på scoringslisten. Oskar Siira Sivertsen headet inn 6-2 med 20 minutter igjen å spille.

Det kunne imidlertid sett annerledes ut for Norges G18-landslag. Før fem minutter var passert fikk nemlig forsvarsspiller Vetle Walle Egeli marsjordre etter å ha felt en nordmakedonsk spiller på vei mot mål. Det påfølgende frisparket ble ekspedert i mål. Et strålende offensivt Norge-lag sørget for at det ikke ble avgjørende.

Norges G18-landslag innledet EM-kvalifiseringen med 2-0 seier mot San Marino etter to nettkjenninger fra Erik Hovden Flataker. Kommende onsdag venter Serbia.

De to beste fra gruppen går til elitekvalifiseringen i mars. Også beste treer fra de 13 gruppene mot de to beste lagene tar seg videre.

[ Kiil Olsen fikk U21-debuten da Norge klarte uavgjort mot Frankrike ]