Enner Valencia senket vertsnasjon Qatar i VMs åpningskamp

Det ble en fartsfull åpning på kampen da Valencia stanget Ecuador i ledelsen etter bare fire minutter. Dessverre for gultrøyene annullerte VAR målet for offside. Den var riktignok veldig vanskelig å se på TV-bildene.

Valencia kunne likevel smile bredt, bare 12 minutter senere, da han iskaldt satte inn et straffespark etter han ble felt av den qatarske sisteskansen innenfor 16-meteren.

Og smilet ble ikke noe mindre bredt da spissen satte inn sitt andre mål for dagen 15 minutter før pause. Dermed kunne Ecuador gå i garderoben med to måls ledelse før de siste 45 minuttene.

Misfornøyde hjemmesupportere

Da Daniele Orsato blåste i gang andre omgang var det tydelig at hjemmefansen ikke var fornøyd med det de hadde fått se de første 45 minuttene.

– Det er mange som har forlatt stadion i pausen. Det er faktisk veldig mange ledige seter. Det er ikke ofte man ser så stor forskjell mellom omgangene, kommenterte Jesper Mathiesen på TV 2.

Andreomgangen ble heller ingen opptur for dem som valgte å bli sittende på stadion. Ecuador så tilfreds ut med sin ledelse, mens Qatar ikke maktet å skape noe særlig med sjanser.

Det skal riktignok presiseres at Ecuador var langt nærmere å øke ledelsen sin, enn Qatar var å redusere.

Kontroversielt mesterskap

Qatar-VM har vært et kontroversielt mesterskap siden dagen de fikk tildelt verdensmesterskapet i 2010. Av de 22 personene som bestemte at Qatar skulle få VM i 2022, er 16 enten blitt suspendert, siktet eller havnet i fengsel i ettertid.

Qatar har fått kritikk for brudd på menneskerettighetene. Den sterkeste kritikken har kommet rundt behandlingen av fremmedarbeiderne i landet.

Myndighetene i ørkenstaten hevder på sin side at det er gjort reformer som har gitt bedring for migrantarbeiderne, og landet har avvist de mange påstandene om tusenvis av dødsfall under forberedelsene til VM.

