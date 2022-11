Ødegaards rekke fortsetter – Solbakkens sikreste kort

Nest lengste ubrutte rekke av landskamper fra start har Erling Braut Haaland med åtte, men den rekka nullstilles når stjernespissen mister torsdagens bortekamp mot Irland.

Bak Haaland følger Ørjan Nyland og Leo Østigård, som torsdag begge trolig spiller fra start for sjuende kamp på rad. En tredel av rekka til Ødegaard, altså.

– Martin har ikke bare startet 20 kamper på rad, det viktigste er at han har spilt bra i nesten alle 20, sier Solbakken til NTB.

– Han er et forbilde for alle, egentlig. Han går foran og har vokst seg inn i kapteinsrollen både her og senere i Arsenal. Han preger internasjonal fotball både for landslag og klubblag mer enn noensinne. Det går nesten ikke å fullrose hans utvikling både på og utenfor banen.

Spilleren med nest flest landskamper under Solbakken er Mohamed Elyounoussi. Han har vært på banen i 19 av 20, hvorav 18 fra start. Han kom inn fra benken i Ullevaal-kampen mot Sverige i juni, så han har bare startet de to siste kampene.

Ødegaard er blitt byttet ut seks ganger av Solbakken og mangler 114 minutter (pluss tilleggstid) på full spilletid. Det betyr at han har vært på banen 1686 minutter pluss tilleggstid. Det tilsvarer ett døgn, fire timer og seks minutter.

