Norge med ny tro etter storkampene – mange har vist seg fram for Riise

Landslagskvinnenes seks kamper med Riise ved roret har gitt tre seirer, to tap og én uavgjort. Tirsdag slo laget hennes tilbake og klarte 1-1 med én spiller mindre på banen mot regjerende europamester England.

Til sammen har Riise hatt 38 spillere inne i de forskjellige troppene. 28 av dem har fått spilletid.

Seks spillere har også fått sine første landslagsminutter: Emilie Marie Joramo, Marit Bratberg Lund, Mathilde Harviken, Sunniva Skoglund, Sara Hørte og Thea Bjelde.

– Vi har fått sett veldig mange. Det er en gevinst å komme og vise seg. Om du ikke har fått spille, har du kommet på trening og vist deg. Vi har dekket veldig mye, sier Riise til NTB.

– Skjønt hvor vi skal begynne

De to siste kampene under treningsleiren i Spania har endt med 1-2-tap for Frankrike og 1-1 mot England. Anja Sønstevold, som ble utvist mot England, roser Riises inntreden.

– Vi har skjønt hvor vi må begynne. Vi har stolte tradisjoner med å være et tøft lag defensivt. Vi skal ikke slippe inn mål, og vi skal være tøffe å spille mot. Vi har begynt litt fra «scratch» og begynt der hvor det er viktig, sier Sønstevold til NTB.

Mot Frankrike og England har Norge vært i en 5-4-1-formasjon i forsvar. Den sentrale midtbanespilleren har vært den som har falt ned. Mot Frankrike var det Sønstevold, mens Ingrid Syrstad Engen hadde oppgaven mot England.

VM

Til sommeren er det VM i Australia og New Zealand. Mot England var Riise fornøyd med den defensive prestasjonen, som også blir en av de største utfordringene framover:

– At vi alltid skal ha dette i bunn. Vi møter variert motstand, så vi er ikke alltid i en femmer eller firer. Mot Frankrike løste vi også det fint med å være 4-3-3 offensivt. Nå har vi terpet mindre på det og mer på forsvarsspillet på grunn av motstand, sier Riise.

– Vi har klare bilder offensivt av hvordan vi ønsker å spille. Det tar vi fram igjen når motstanden tilsier at vi skal spille mer av det spillet, legger hun til.

Sønstevold mener Norge har litt å gå på foran mål som en av de største utfordringene.

– Det er å gjenskape det og ta ytterligere steg. De to siste kampene har vi løftet oss offensivt også. Så er det bare å ta vare på mulighetene enda litt bedre, sier Inter-spilleren.

– Det er nøkkelen

Mot England ble det sluppet til veldig lite i første omgang bortsett fra målet. I annen omgang ble det tidvis mer hektisk, men like fullt hadde Norge god defensiv kontroll. Verre var det for de norske spillerne å ta vare på ballen etter den var vunnet.

– Det er nøkkelen. Det å møte de beste gir tempo i spillet som vi søker for å øke kvaliteten på vårt eget spill. Derav også pasningsspillet og kontringsspillet, sier Riise.

Barcelona-stjerne Engen mener det offensive blir den største utfordringen framover.

– Det er jo slitsomt hvis man mister ball for fort. Vi må jobbe med å ta vare på ball litt mer og være enda skarpere på kontringer, forteller hun.

