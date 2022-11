Ballen fra «Guds hånd»-kampen solgt for over 20 millioner

Det var den tunisiske kamplederen Ali Bin Nasser som eide ballen etter at han fikk den med seg hjem etter den famøse kampen mellom Argentina og England i 1986-VM.

Bin Nasser har ikke forklart hvorfor ballen havnet i hans besittelse, men normalen var at dommeren fikk matchballen dersom ingen spillere hadde scoret hattrick.

Maradona scoret et av fotballhistoriens mest skandaleombruste mål i kvartfinalen. I en duell med England-keeper Peter Shilton i straffefeltet brukte han hånden til å få ballen forbi målvakten og i nettet.

I etterkant uttalte den argentinske superstjernen at målet ble scoret «litt med hodet og litt med Guds hånd».

Prisen på ballen var ifølge AFP tippet å bli over 30 millioner, men på auksjonen ble 23 millioner vinnerbudet. Salget av ballen kom seks måneder etter at Maradonas drakt fra kampen ble solgt for svimlende 93 millioner kroner. Det var dobbelt så mye som auksjonshuset Sotheby's hadde forventet.

Maradona døde av hjertesvikt i november 2020. Kort tid i forveien hadde han vært innlagt på sykehus, der han ble operert for hjerneblødning.