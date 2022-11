Syrstad Engen tilbake for Norge – Riise gjør tre endringer mot England

Midtbanesentralen spilte kun den siste snaue halvtimen i 1-2-tapet mot Frankrike fredag etter noen dagers sykdom. Ny i laget siden sist er også Emilie Haavi og Lisa Naalsund. Julie Blakstad, Frida Maanum og Marit Bratberg Lund er henvist til benken. Haavi er for første gang tatt ut på landslaget etter at Hege Riise tok over som landslagssjef.

Norge ble rundspilt sist de møtte England. Puljekampen i EM i sommer endte hele 0–8 mot de regjerende europamesterne.

Mot Frankrike måtte to av de 25 spillerne i troppen sitte på tribunen. De to lagene i kveld har blitt enige om å la hele troppen være tilgjengelig for spill.

[ «Nye» Norge vil revansjere EM-fiaskoen: – Et vondt sår som aldri vil gro helt ]

---

Norges startellever mot England (4-3-3):

Aurora Mikalsen – Thea Bjelde, Guro Bergsvand, Mathilde Harviken, Anja Sønstevold – Lisa Naalsund, Ingrid Syrstad Engen, Guro Reiten – Amalie Eikeland, Sophie Román Haug, Emilie Haavi.

Reserver: Guro Pettersen, Sunniva Skoglund, Emilie Bragstad, Marit Bratberg Lund, Thea Sørbø, Sara Hørte, Maria Thorisdottir, Frida Maanum, Vilde Bøe Risa, Julie Blakstad, Anna Jøsendal, Elisabeth Terland, Celin Bizet Ildhusøy, Karina Sævik.

---