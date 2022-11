Solbakken vil ha bedre defensiv kondis

– Vi har sett veldig bra ut defensivt i lange perioder, men det har vært noen glipper som jeg tror er en kombinasjon av at fysikken begynner å hangle og hodet ikke er så klart utover i 2. omgang. I våre elleve siste kamper har vi sluppet inn bare ett mål før pause, åtte etter. Det er ikke fordi spillerne ikke kan det defensive lenger i 2. halvdel, sier han til NTB før torsdagens bortekamp mot Irland.

Eneste baklengsmål før pause i de nevnte elleve kampene (siden 11. oktober i fjor) var det Serbia som scoret i gruppefinalen i nasjonsligaen. Det målet kom i det 42. minutt, altså helt i slutten av første omgang. I de ti kampene før hjemmetapet mot serberne kom samtlige norske baklengsmål (sju stykker) i den siste halvtimen, hvorav tre var overtidsmål.

– Det blir generelt scoret noen flere mål i 2. omgang, men for oss er det da feilene har kommet. Vi må være åpne om det, sier Solbakken.

Dette er Norges baklengsmål i siste elleve kamper (i omvendt rekkefølge, med scoringstidspunkt):

* Serbia 0-2 (42, 54)

* Slovenia 1-2 (69, 81)

* Sverige 3-2 (62, 90+5)

* Sverige 2-1 (90+2)

* Nederland 0-2 (84, 90)

* Norge holdt i denne perioden nullen i seks kamper mot Slovenia, Serbia, Armenia, Slovakia, Latvia og Montenegro.

Østigårds makker

Stefan Strandberg er tilbake i troppen etter å ha mistet de to siste nasjonsligakampene med skade. Samtidig er Andreas Hanche-Olsen denne gang uaktuell. Solbakken varsler at han trolig kommer til å bruke iallfall tre stoppere under de to kampene denne uka, men at Leo Østigård ganske sikkert spiller begge kamper.

Strandberg, Stian Gregersen og Marius Lode er de tre andre stopperne i troppen.

Ut over å stå distansen med det krevende norske forsvarsspillet håper Solbakken å se laget bygge videre på andre ting Norge har gjort bra.

– Vi må se om vi kan fortsette å skape så mye som vi har gjort over lang tid. Det handler om hele tiden å ta steg i grunnspillet. Denne gang har vi fått noen tunge forfall, men da blir det sånn at andre får sjansen. Vi har en fin hjemmekamp mot en nordisk nabo (Finland søndag), og det blir fullt hus i Dublin (mot Irland torsdag). Noen får spille på en arena de kanskje ikke har gjort så mye, iallfall med landslaget.

Flaks og uflaks

Under nasjonsligakampene i juni, da Norge tok tre seirer mot høyere rangerte Serbia og Sverige (to ganger), kunne landslagssjefen velge blant en skadefri og fulltallig tropp. Nå opplever han igjen å måtte se bort fra noen av sine mest betrodde og benyttede spillere.

– Da vi møtte Tyrkia og Montenegro i oktober i fjor (i VM-kvalifiseringen), fikk vi plutselig åtte forfall. Det er en landslagstreners skjebne noen ganger. Det kommer til å skje igjen, og da må vi ha spillere som kommer inn og presterer, sier han.

Det er godt og vel fire måneder til de første kampene i EM-kvalifiseringen som etter planen skal ta Norge til det første sluttspillet på 24 år, men kampene denne uka blir likevel generalprøve for kvalifiseringen der Norge etter alle solemerker får Skottland og Georgia som sine fremste rivaler til den andre EM-billetten bak gruppas store favoritt Spania.

– Irland ligner litt på Skottland, mens Finland ligner litt på Georgia. Det er bare flaks, for kampene ble avtalt før trekningen, sier Solbakken til NTB.

