Rosenborg måtte ta til takke med bronse etter årets første hjemmetap

RBK kunne ta sølvet med seier, men var da avhengig av at Bodø/Glimt tapte poeng for Strømsgodset. Glimt vant, og dermed betydde ikke tapet all verden.

Sarpsborg hadde lite å spille for annet enn å holde Aalesund og Haugesund bak seg og forsvare åttendeplassen. Det klarte de med målene fra Tobias Heintz og Mikkel Maigaard og et selvmål fra Leo Cornic.

Rosenborgs utligning var kampens store prestasjon av Sam Rogers. Den amerikanske stopperen spilte vegg med Victor Jensen og avsluttet med å banke ballen i mål på hel volley.

15-åringen Sverre Nypan spilte fra start for første gang for Rosenborg. Han fikk sine første minutter som innbytter mot Jerv forrige helg.

Kjetil Rekdals menn fikk en lei start. Tobias Heintz utnyttet en dårlig avklaring av Erlend Dahl Reitan, som ikke kom høyt nok da han skulle heade ballen oppover i banen. Ballen gikk motsatt vei og målfarli,ge Heintz lobbet elegant over André Hansen til 1-0.

Sarpingene slo også umiddelbart tilbake etter 1-1-målet da Mikkel Maigaard styrte inn en heading fra Simon Tibblings corner to minutter senere.

Leo Cornic utlignet til 2-2 etter 90 minutter, men fire minutter på overtid satte han 2-3-scoringen i eget mål til Sarpsborg-seier.

