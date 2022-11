Kamanzi-magi ga uavgjort for Tromsø mot Aalesund

Fem minutter før slutt slo Kamanzi inn til August Mikkelsen, som utlignet for Tromsø med sitt sjuende mål for sesongen. Innlegget var et såkalt rabonaspark og begeistret Alfheim-publikummet i den siste kampen for året.

Tromsø, som har hatt en god høst og sto med fem strake kamper uten tap, tok føringen. Kamanzi utnyttet slurv i Aalesund-forsvaret og scoret etter elleve minutter. Ni minutter senere utlignet Torbjørn Kallevåg da det oppsto store rom i TIL-forsvaret.

Tidligere Tromsø-spiller Ebiye Moses sendte gjestene i føringen ti minutter før pause etter en strålende målgivende pasning av Simen Rafn.

Tromsø startet best og hadde gjennom kampen også mest ball, men fikk trøbbel mot et solid AaFK-forsvar. Skarpe kontringer og effektivitet foran mål hjalp også Lars Arne Nilsens menn, men til slutt klarte de ikke å stå imot.

