To sene Bentancur-mål reddet Tottenham i ellevill kamp mot Leeds

Leeds ga vertene en tidlig kalddusj da de tok føringen etter ti minutter ved Crysencio Summerville. Tottenham la press og kvarteret senere kunne Kane utligne da han satt inn sin 12. scoring for sesongen.

To minutter før pause dukket Rodrigo Moreno opp og nådeløst satte inn 2-1 fra en corner. Dermed kunne gjestene gå til pause med ledelse. Gleden ble kortvarig, for seks minutter ut fra hvilen utlignet Ben Davies. Kvarteret før full tid gjorde Leeds' Rodrigo sin andre for dagen og det begynte å spøke for Tottenham, som trengte tre poeng for å henge med i toppen.

Så satte Rodrigo Bentancur nærmest egenhendig inn en sluttspurt for Tottenham. Først gjorde han 3-3 etter 81 minutter, før han kunne trille inn seiersmålet tre minutter senere etter et nydelig Tottenham-angrep.

Dermed har de hvitkledde fortsatt en hånd på tredjeplassen før firer Newcastle møter Chelsea senere lørdag. Leeds ligger på 14. plass på tabellen.

[ Nuñez-dobbel da Liverpool vant i Klopp-fraværet ]

Maddison skadet da Leicester slo West Ham

James Maddison scoret og haltet av banen med skade da Leicester slo West Ham 2-0 i Premier League lørdag.

Midtbanespilleren har leverte godt for Leicester i høst og ble belønnet med en plass i Gareth Southgates tropp til VM i Qatar senere i november.

Lørdag kan den drømmen ha fått seg en knekk da han etter 22 minutter gikk i bakken i bortekampen mot West Ham. 13 minutter tidligere hadde han selv banket gjestene i ledelsen med et flott skudd.

På vei ut av banen ble han trøstet av landslagskompis og West Ham-spiller Declan Rice, som også fikk plass i troppen. Maddison kom ut til benken i annen omgang. Det er fortsatt ikke kjent hvilken skade engelskmannen pådro seg.

Harvey Barnes scoret gjestenes andre mål og sikret tre poeng.