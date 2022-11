Lineker takket nei til å trekke VM-gruppene: – Jeg støtter ikke verdensmesterskapet

– Jeg støtter ikke verdensmesterskapet. Jeg ble bedt om å gjøre trekningen for Fifa, men jeg nektet fordi jeg mener det ville ha vært hykleri, sa Lineker i et intervju med Süddeutsche Zeitung, gjengitt av Kronen Zeitung.

Qatar-VM sparkes i gang om bare åtte dager. Menneskerettighetsgrupper og andre har i lang tid kritisert valget av Qatar som vertskap for fotball-VM. Golfstaten har fått omfattende kritikk for sin behandling av migrantarbeidere og forholdet til menneskerettigheter. Det er også rettet oppmerksomhet mot temaer som kvinners rettigheter og behandlingen av personer tilknyttet LHBTQ-miljøet.

– Det var en korrupt tildeling, det vet vi alle, sa Lineker og fortsatte:

– Halvparten av de involverte er nå enten i fengsel eller suspendert. VM skulle ikke vært avholdt der. Men la oss innse det, så snart fotballen starter, vil den oppta all interessen.

Lineker skal være reporter for BBC under mesterskapet, som begynner 20. november. 61-åringen deltok på trekningen av VM-gruppene til mesterskapet i Russland 2018. Den gang avslørte Lineker at han unngikk Vladimir Putin.

I forkant av VM har Lineker snakket med menneskerettighetsorganisasjonen Amnesty om hvordan man skal forholde seg til sportsvasking.

– Sportsvasking fungerer bare hvis du slutter å snakke om problemene. Men vi skal snakke om menneskerettigheter og spørsmål bed bygging av stadionene, allerede under åpningskampen, sa Lineker.

