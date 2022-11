Blatter med angrep mot Fifa og Ifantino: – Iran bør utestenges fra VM

– Iran bør utestenges fra VM, sa Blatter, ifølge Blick.

Det har vært mye uro i landet, som har vart siden midten av september. Det oppsto protester i Iran og flere andre steder i verden etter at 22 år gamle Mahsa Amini døde i det iranske moralpolitiets varetekt i september.

Blatter insisterer på at hvis han fortsatt hadde vært Fifa-president, ville han ha utestengt Iran. Den tidligere forbundspresidenten synes det er uforståelig at Infantino ikke tar en klar stilling til saken.

– Han har problemer med å opprette et fond sammen med Qatar – for alle arbeiderne som har hatt ulykker under byggingen til VM. Jeg tror det må gjøres av noen i Fifa, som har mot til å stå opp. Men Infantino har ikke engang mot til å svare journalister, sa Blatter.

Tidligere har også Ukraina bedt Fifa om å utestenge Iran. De begrunnet det med at Iran yter militær støtte til Russlands invasjonskrig. Både Russland og Iran har benektet påstander om at russiske styrker har bombet ukrainske mål med iranskbygde droner.

Iran spiller i VM-gruppe B med England, USA og Wales. Mesterskapet i Qatar starter 20. november.

[ Klaveness om Norge som fremste Qatar-kritiker: - Det koster ]