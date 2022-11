Ødegaards Arsenal ute av ligacupen – City videre uten Haaland

Flere kamper gikk til straffesparkkonkurranse, og Mohamed Elyounoussi scoret da Southampton tok seg videre med 6-5 over Sheffield Wednesday.

West Ham røk ut hjemme for Blackburn selv om laget scoret på sine ni første straffespark.

Brighton kom under for Arsenal da Eddie Nketiah sendte Arsenal i ledelsen etter 20 minutter, men scoringer av Danny Welbeck, Kaoru Mitoma og Tariq Lamptey vendte kampen. Kaptein Martin Ødegaard ble sittende hele kampen på benken for hjemmelaget.

Nottingham Forest sendte Premier League-kollega Tottenham ut av ligacupen med 2-0-seier på hjemmebane onsdag. Renan Lodi og Jesse Lingard scoret målene som sikret avansement for Forest. Begge scoringene kom med sju minutters mellomrom i starten av 2. omgang. Tottenham stilte et sterkt mannskap, men greide ikke å slå tilbake etter 1-2-tapet for Liverpool sist helg.

Moi-straffe

Leo Hjelde spilte hele kampen for Leeds da de røk ut med 0-1 for Wolverhampton. Innbytter Boubacar Traoré avgjorde fem minutter før slutt. Keeper Kristoffer Klaesson satt på benken for Leeds.

Mohamed Elyounoussi startet på benken og måtte se Joe Windass sende Sheffield Wednesday i ledelsen etter drøyt 20 minutter. På overtid av omgangen utlignet James Ward-Prowse på straffespark. «Moi» ble byttet inn etter 71 minutter i kampen som måtte avgjøres i straffesparkkonkurranse. Der scoret Elyounoussi på sitt forsøk og bidro til at laget vant 6-5. Det ble scoret på elleve straffer på rad.

19 strake

Jack Vale sendte Blackburn i ledelsen over West Ham etter seks minutter, men Pablo Fornals og Michail Antonio snudde kampen. På tampen utlignet imidlertid Ben Brereton og sendte kampen til straffesparkkonkurranse. Etter 19 strake scoringer bommet til slutt Angelo Ogbonna for West Ham, og Blackburn er videre.

Newcastle og Crystal Palace måtte også kjempe om avansement i straffesparkkonkurranse etter 0-0 i ordinær tid. Newcastle tok seg deretter videre til neste runde med 3-2 i en straffesparkkonkurranse der de fire siste straffene ble misbrukt.

City vant storkampen uten Haaland

Riyad Mahrez scoret et flott frisparkmål da Manchester City slo Chelsea 2-0 i ligacupen. Erling Braut Haaland satt hele kampen på benken for de lyseblå.

I en jevn kamp kom det første målet snaue ti minutter ut i 2. omgang. City fikk frispark like utenfor 16-meteren, og Mahrez bøyde ballen vakkert en mellomting av over og gjennom muren og i nettet bak en utspilt Édouard Mendy. Noen minutter senere var Mahrez involvert igjen da Julian Alvarez var først på returen og scoret da Mendy slo vekk Mahrez’ avslutning.

I tillegg til at City satte sjansene sin fremover, hadde målvakt Stefan Ortega en kjempedag bakerst. Han stoppet flere enorme Chelsea-sjanser med gode redninger. På overtid trodde Chelsea at de hadde fått reduseringen, men Christian Pulisic ble avblåst for offside.

Det holdt til å sikre avansement til neste runde. De lyseblå har stolte tradisjoner i ligacupen. De har vunnet fem ganger de siste sju årene, og hadde vunnet fire på rad før Liverpool vant i fjor.

Erling Braut Haaland startet på benken mens han trener seg opp etter en ankelskade. Han kom ikke på banen ettersom City ledet og styrte mot avansement.

Tittelforsvarer Liverpool videre etter straffedrama

Regjerende mester Liverpool måtte slite seg videre i ligacupen med seier over Derby i straffesparkkonkurranse.

Liverpool stilte svært ungt mot Derby på hjemmebane, men styrte likevel banespillet og skapte flere store sjanser. Etter hvert ble også flere stjerner byttet på i jakten på en scoring, men selv ikke Darwin Nuñez eller Roberto Firmino greide å overliste Joe Wildsmith i Derby-målet.

Liverpool kom inn i årets turnering som tittelforsvarer etter å ha slått Chelsea på straffesparkkonkurranse i finalen sist sesong, men onsdag fikk de en skjev start da Stefan Bajcetic bommet på de rødkleddes første forsøk.

På Derbys påfølgende forsøk reddet imidlertid Caoimhín Kelleher, og da Alex Oxlade-Chamberlain scoret, var lagene likt. Deretter skulle Kelleher igjen redde da Craig Forsyth steg fram, men da Firmino skulle sende Liverpool i ledelsen, sviktet han også da han skjøt over mål.

Etter det var Louie Sible sikker for Derby og satte press på Nuñez, som scoret. På Derbys femte straffe klev Lewis Dobbin fram, og da han skjøt utenfor, sendte Harvey Elliott de rødkledde videre.

