The Athletic: Liverpool lagt ut for salg

På nettstedet står det at en «full salgspresentasjon» har blitt produsert for potensielle interessenter.

«FSG har jevnlig mottatt interesse fra tredjeparter som ønsker å bli aksjonærer i Liverpool. FSG har tidligere uttalt at under de riktige vilkårene og betingelsene vil vi vurdere nye aksjonærer hvis det var til de beste for Liverpool som klubb», heter det i uttalelsen.

Det er John W. Henry, en av to grunnleggere av FSG sammen med styreformann Tom Werner, som eier Liverpool. FSG eier også det amerikanske baseball-laget Boston Red Sox.

FSG har eid Liverpool siden oktober 2010. Da kjøpte de klubben fra George Gillett jr. og Tom Hicks.

Under FSGs lederskap har klubben blant annet fått Jürgen Klopp som manager, og de tok ligagullet i 2019/2020-sesongen. Det var deres første seriemesterskap på 30 år.

Under FSGs lederskap har også stadion Anfield blitt opprustet for over én milliard norske kroner.

