Salah-dobbel og Dier-tabbe da Liverpool slo Tottenham

Det var tre svært viktig poeng for gjestene. Med seieren klatret de på tabellen og er sju poeng bak Tottenham på fjerdeplass med én kamp mindre spilt.

Verken Salah eller Liverpool har helt sett helt ut som seg selv så langt denne sesongen, men søndag spilte både angrep og forsvar i hvert fall delvis på lag da Tottenham ble beseiret i London.

Salahs to mål kom begge i 1. omgang. Først utnyttet han ledig rom i feltet og banket ballen i mål, før han like før pause utnyttet en feil av Eric Dier. Engelskmannen skulle heade et oppspill tilbake til keeper Hugo Lloris, men Salah snappet ballen og lobbet den over sisteskansen.

[ Gabriel sikret Arsenal-seier i hett byderby ]

Seks nettkjenninger

Det var Salahs femte og sjette ligascoring denne sesongen.

– Vi spilte bra og greide å score to mål. I 2. omgang kunne vi ha scoret, men var uheldige, sa Salah til Sky Sports.

De rødkledde står med fem seirer på 13 kamper og er ute etter å finne stabiliteten de har manglet i innledningen. I siste runde før VM-pausen venter Mohamed Elyounoussis lag Southampton.

– Vi har greid å slå tilbake etter tap og har spilt flere gode kamper. Forhåpentligvis vil dette gi oss selvtillit, sa Salah.

[ Haaland matchvinner i skadecomebacket: – Har knapt vært så nervøs ]

Redusering

Tottenham presset på i 2. omgang, og med 20 minutter igjen fikk de uttelling. Dejan Kulusevski slo Harry Kane gjennom, og han avsluttet forbi Liverpool-keeper Alisson.

Hjemmelaget fortsatte å styre kampen etter reduseringen, men de fikk ikke flere mål til tross for flere store sjanser.

[ Uniteds ubeseirede rekke røk i Emerys Villa-debut ]