Medaljesjansen glapp for Lillestrøm etter tap mot Aalesund

18-åringen Nikolai Hopland ble matchvinner da han banket inn 2-1-målet på halv volley etter en retur i det 69. minutt. Det var en real opptur etter selvmålet mot Kristiansund sist helg.

– Det er helt fantastisk. Det var sinnsykt deilig etter det som skjedde sist. I dag kunne det nesten ikke ha gått bedre. Vi er veldig solide i 2. omgang, sa målscorer Hopland til Viaplay.

Lillestrøm lå lenge an til medalje i årets eliteserie, men formen sviktet litt på tampen. De sto med fire tap på de seks siste før bortekampen på Sunnmøre. Søndag kom det femte tapet på de siste sju kampene.

Det spiller ingen rolle hvilket resultat det blir i neste helgs siste seriekamp hjemme mot HamKam. Lillestrøm har ikke mulighet til å klatre på tabellen og har god klaring ned til Vålerenga på plassen bak. Da blir det 4.-plass på Geir Bakkes menn.

– Dette var langt under pari. Vi var ikke presise nok og var altfor svake. Det ble for mye på tvers og altfor mange feilpasninger. Vi skapte ingenting etter pause før langt inne i overtiden, sa Lillestrøms assistenttrener Petter Myhre til Viaplay.

Lillestrøms Vetle Dragsnes sier at laget må skjerpe seg før den siste serierunden.

– Vi skal slå tilbake mot HamKam. I det siste har vi ikke sett ut som oss selv. Fansen fortjener bedre enn dette, mente Dragsnes.

Playmaker

Det er nok en plassering som de fleste i Lillestrøm ville ha takket ja til før sesongen startet, men som nok likevel svir litt slik sesongen artet seg.

10 minutter var spilt da Nenass fra Kapp Verde ga hjemmelaget ledelsen. Ikke uventet var det giftige Simen Bolkan Nordli som var servitør. Et strålende angrep endte opp på venstresiden, og Aalesunds playmaker satte opp Nenass, som scoret fint nede i det venstre hjørnet bak en sjanseløs Mads Hedenstad i LSK-buret.

Press fra hjemmelaget

14 minutter senere kom utligningen i det som var en fartsfylt og morsom første omgang. Ylldren Ibrahimaj slo pasningen som Akor Adams headet flott i mål fra kloss hold med sin fjerde avslutning i kampen.

De siste 45 minuttene ble ikke like gode som de første 45. 2. omgang ble en ganske kjedelig affære der det skjedde lite foran begges mål fram til 2-1-scoringen litt over midtveis i omgangen. Aalesund presset på for flere scoringer i den siste fasen av oppgjøret, men flere mål kom ikke.

Aalesund spiller borte mot Tromsø i siste serierunde. Det blir en kamp uten betydning mellom to lag midt på tabellen.