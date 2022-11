Kabran-dobbel ikke nok for Viking da Glimts utrolige vendning sikret medalje

Avgjørelsen falt sju minutter før slutt. Vetlesen slo det som så ut til å være et innlegg, men ballen gikk over Viking-keeper Patrik Gunnarsson, via stolpen og i mål til ellevill jubel.

Med seieren er Glimt sikret medalje og conferenceligakvalifisering neste år. I siste runde skal de kjempe om å bli toer bak Molde.

Det begynte godt for Glimt da Eliteseriens soleklare toppscorer Amahl Pellegrino sendte de gulkledde i ledelsen. Det var hans 24 nettkjenning denne sesongen. I tillegg til Pellegrino scoret Vetlesen og Runar Espejord, før Vetlesen avgjorde.

For Viking sørget en måldobbel av Kevin Kabran, samt scoringer av Daniel Karlsbakk og Kristoffer Løkberg, for 4-2-ledelse med 23 minutter igjen, men det endte med tap.

(©NTB)