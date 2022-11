Molde ute av conferenceligaen med stortap: – Vi blir rundspilt

Molde hadde annenplassen i gruppen bak Djurgården foran kampen, men med seieren tok Gent og Jens Petter Hauge seg forbi. Etter kampen var ikke Molde-trener Erling Moe nådig med eget lags prestasjon.

– I dag møter vi ikke opp. Vi blir rundspilt, enkelt og greit. Jeg har ikke trengt å si det mange ganger denne sesongen, men i dag var det altfor dårlig. Vi skaper absolutt ingenting, sa han til Viaplay.

– Det er vanskelig å sette fingeren på én ting. Du får noen slike som dette, men dessverre så fremstår vi som dette i dag. I dag føler jeg at det er så mye å sette fingeren på at det er vanskelig å si at det er det. Det er rett og slett en for dårlig kamp av oss på absolutt alle fronter, fortsatte Moe.

Molde, som allerede er kronet til mester i Eliteserien, får dermed ikke spille i Europa til våren.

– Vi har en liten jobb å gjøre med det å komme oss frempå igjen. Vi skal bruke noen dager og komme sterkt tilbake på søndag, sa Moe.

De avgjørende scoringene kom etter pause. Etter 52 minutter dro Andrew Hjulsager seg inn i feltet og avsluttet i nærmeste hjørne, uttakbart for Jacob Karlstrøm i Molde-buret.

Hauge fikk straffe

Ti minutter senere fikk Bruno Godeau stå helt alene i feltet og doble ledelsen. Ballen ble flikket videre fra en dødball og Godeau tuppet den via Karlstrøm og i mål. Hauge kom inn med 20 minutter igjen og fikk se Sven Kums lobbe ballen over Karlstrøm og i mål på flott vis like etterpå.

Tett på full tid skaffet Hauge straffespark da han kom gjennom og ble felt av Karlstrøm. Hugo Cuypers satte ballen sikkert i mål.

Molde kom til bortekampen mot Gent i visshet om at ett poeng var nok til å avansere til utslagsrundene i turneringen, men i Belgia fikk den norske mesteren det tøft.

Få sjanser

Etter at det endte 0-0 i Molde tidligere i høst, viste belgierne bedre takter på hjemmebane torsdag. Vertene styrte kampen fra start og misbrukte flere gode muligheter i 1. omgang.

Tidlig i den andre kom uttellingen ved Hjulsager og Godeau.

Moldes superspiss David Fofana startet kampen på benken, men kom inn like etter det andre målet. Verken han eller lagkameratene greide å sette Gent under hardt nok press og fikk Europa-drømmen knust.

Etter 3-0-scoringen kontrollerte Gent inn seieren.

Molde hadde sjansen til å sikre avansement sist runde, men Djurgården vendte 0-2 til 3-2 og gjorde at Molde måtte ha poeng mot Gent. Der sviktet nordmennene.

---

Kampfakta:

Conferenceligaen fotball menn torsdag, gruppe F, 6. og siste runde:

Gent (Belgia) – Molde 4-0 (0-0)

Mål: 1-0 Andrew Hjulsager (51), 2-0 Bruno Godeau (61), 3-0 Sven Kums (79), 4-0 Hugo Cuypers (str. 88).

Dommer: Sebastian Gishamer, Østerrike.

Gult kort: Andrew Hjulsager, Gent, Birk Risa, Mathias Løvik, Kristian Eriksen, Molde.

Lagene:

Gent (3-4-3): Paul Nardi – Joseph Okumu, Michael Ngadeu-Ngadjui, Bruno Godeau – Matisse Samoise (Núrio Fortuna fra 33.), Vadis Odjidja-Ofoe (Julien De Sart fra 82.), Sven Kums, Ibrahim Salah (Jens Petter Hauge fra 70.) – Hyun-seok Hong, Laurent Depoitre (Elisha Owusu fra 70.), Andrew Hjulsager (Hugo Cuypers fra 70.).

Molde (3-2-3-2): Jacob Karlstrøm – Benjamin Tiedemann Hansen, Eirik Haugan, Birk Risa – Erling Knudtzon, Mathias Løvik – Markus André Kaasa (Kristian Eriksen fra 62.), Sivert Mannsverk (Etzaz Hussain fra 72.), Emil Breivik – Ola Brynhildsen (Magnus Grødem fra 72.), Magnus Wolff Eikrem (David Fofana fra 62.).

---