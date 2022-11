Glimt til conferenceligaen tross tap for PSV: – Ekstremt viktig for oss

Det var takket være at Arsenal slo Ole Selnæs og FC Zürich 1-0. Sistnevnte kunne med seier gå forbi Glimt på tabellen, men med tapet i London endte de sist og får ikke mer Europa-spill denne sesongen.

Det var allerede før kampen klart at Arsenal og PSV var klare for utslagsrundene i turneringen, men Glimt kunne med seier, eller at Zürich avga poeng borte mot Arsenal, ta seg til conferenceligaen. Det gikk nordlendingenes vei, som dermed også denne sesongen skal spille sluttspill i turneringen.

PSV utnyttet Glimt-feil i kampen og vant med å være effektive.

– I dag er det litt Bodø/Glimt på godt og vondt. Vi gjør mye bra offensivt, men så er det typisk oss å slippe inn mål på dødball, sa Glimt-trener Kjetil Knutsen til Viaplay.

– Vi er i hvert fall i en kvalik i conferenceligaen, og det skal vi være glad for. Da har vi viktige og betydningsfulle kamper også inn i neste sesong. Vi ønsker å være i Europa, det er ekstremt viktig for norsk fotball. Vi får det vi fortjener til slutt og det er at vi er det tredje beste laget i gruppen, fortsatte bergenseren.

Patrick Berg er klar på at videre spill i Europa er en trøst etter tapet.

– Absolutt, å fortsette å spille i Europa var et ønske vi hadde. Det er perfekt, så da har vi noen kamper å se fram til, sa Berg til Viaplay.

Omspill

I fjor tok de seg til kvartfinale i conferenceligaen etter blant annet å ha slått Roma 6-1 i gruppespillet. Til slutt var det nettopp Roma som sendte de gulkledde ut.

I år får de sjansen på ny. De skal imidlertid først ut i et omspill mot en gruppetoer i conferenceligaens gruppespill om plass i åttedelsfinalen. Det skjer etter nyttår.

Fredrik Oppegård spilte fra start for PSV i kampen, og gjestene tok ledelsen etter 35 minutter da Glimt-back Alfons Sampsted var uheldig. Ki-Jana Hoevers heading gikk via islendingens hode og i mål bak en forfjamset Nikita Haikin.

Like etter hvilen doblet Johan Bakayoko ledelsen på en strålende kontring av bortelaget. Glimt kom til noen muligheter, og helt på tampen scoret Nino Zugelj på flott vis. Han mottok ballen inne i feltet og snurret rundt med PSV-forsvaret før han tuppet den i mål.

Nærmere kom imidlertid ikke de gulkledde poeng.

Arsenal-seier

Arsenal slo Zürich ved hjelp av en scoring av Kieran Tierney. Det holdt til å sikre seier både i kampen og i gruppen. Selnæs spilte 78 minutter for gjestene, mens Arsenals kaptein Martin Ødegaard ble byttet inn etter 73 minutter.

Arsenal er som gruppevinner direkte videre til åttedelsfinalen, mens PSV skal i omspill mot et treerlag fra mesterligaen om videre spill i turneringen.

Kampfakta:

Europaligaen fotball menn torsdag, gruppe A, 6. og siste runde:

Bodø/Glimt – PSV Eindhoven 1-2 (0-1)

Aspmyra, 5985 tilskuere.

Mål: 0-1 Alfons Sampsted (selvmål 34), 0-2 Johan Bakayoko (51), 1-2 Nino Zugelj (90).

Dommer: Donatas Rumsas, Litauen.

Gult kort: Hugo Vetlesen, Japhet Sery Larsen, Bodø/Glimt, André Ramalho, PSV Eindhoven.

Lagene:

Bodø/Glimt (4-3-3): Nikita Haikin – Alfons Sampsted, Marius Lode, Marius Høibråten, Japhet Sery Larsen (Morten Konradsen fra 74.) – Hugo Vetlesen (Ulrik Saltnes fra 74.), Patrick Berg, Albert Grønbæk – Ola Solbakken (Nino Zugelj fra 74.), Runar Espejord (Lars-Jørgen Salvesen fra 82.), Joel Mvuka (Amahl Pellegrino fra 74.).

PSV Eindhoven (4-2-3-1): Joël Drommel – Ki-Jana Hoever (Emmanuel van de Blaak fra 90.), Jordan Teze, Armando Obispo (André Ramalho fra 45.), Fredrik Oppegård – Joey Veerman (Érick Gutiérrez fra 45.), Richard Ledezma – Noni Madueke (Yorbe Vertessen fra 70.), Guus Til, Johan Bakayoko – Luuk de Jong (Anwar El Ghazi fra 45.).

