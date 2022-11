Garnachos perle ikke nok for Manchester United som ble gruppetoer

Alejandro Garnacho sendte United opp i ledelsen etter 17 minutter. Den unge argentineren dro seg fri på kanten etter et flott framspill av Cristiano Ronaldo og stoppet ikke før han løftet ballen i mål fra skrå vinkel over målvakten Alex Remiro.

Mot slutten av 1. omgang kom Ronaldo alene igjennom, men lobben hans gikk noen få centimeter over mål.

David de Gea var også god å ha. Spanjolen hadde en flott dobbeltredning kort etter. Først på et skudd fra Andoni Gorosabel og så på Pablo Marins forsøk etter at han var først på returen.

I annenomgang var det hjemmelaget som styrte det meste av spillet. Det var svært sjeldent at Ronaldo kom til avslutninger og farligheter, før helt mot slutten da Eric ten Hag kastet innpå friske bein.

Ten Hags mannskap måtte vinne med to mål ettersom Real Sociedad vant 1-0 på Old Trafford. Dermed må United ut i omspill mot et av tredjelagene fra mesterligaen.

Alexander Sørloth spilt åtte av åtte seriekamper fra start og scoret tre mål. Trønderen har spilt fire av europaligakampene og to av den fra start. Det har blitt to mål og en målgivende. Han var som et fyrtårn i angrepet torsdag, men kom ikke til mål. Han ble byttet ut åtte minutter før slutt.

[ 17-åring og Haaland-erstatter scoret da City snudde mot Sevilla ]