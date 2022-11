Tidligere VIF-kaptein legger skoene på hylla: – Føles riktig

Dermed gjenstår bare to kamper på toppnivå i Lekvens lange karriere. Han har i utgangspunktet kontrakt med Odd ut 2023, men velger å gi seg et år tidligere.

– Timingen er aldri perfekt. Fotballspiller er jo verdens beste jobb, så det er et vanskelig valg på den måten. Men på et eller annet tidspunkt må man ta valget, og nå som man ikke har spilt så mye og har fått det litt på avstand, kan man si, så føles det ut som riktig timing for meg, sier han til TA.

Lekven har spilt i Odd i to perioder, og for øvrig har han spilt klubbfotball for Esbjerg og Vålerenga. Han står bokført med fire A-landskamper og en rekke U-landskamper for Norge.

I 2023 skal han jobbe i klubben i en deltidsstilling. Odd avslutter årets sesong med kamper mot Strømsgodset (h) og Viking (b).

