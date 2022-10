Porto-fest i Brugge skjøv Atlético Madrid til kanten av stupet

Atlético Madrid må slå Leverkusen hjemme senere onsdag og deretter beseire Porto på bortebane i siste runde for å snyte den portugisiske klubben for plass i åttedelsfinalen.

Brugge var allerede klar for cupspillet og var helt alene om å ha holdt nullen i gruppespillet. Porto hadde atskillig mer å spille for og grep taktpinnen fra start i Belgia.

Gjestene kom til flere store sjanser før Mehdi Taremi scoret ledermålet i det 33. minutt. Brandon Mechele slo en stygg feilpasning på egen halvdel. Den gikk rett til Matheus Uribe, som spilte Taremi gjennom. Alene med keeper Simone Mignolet skrudde han ballen rundt keeper og inn i hjørnet.

Keeperhelt

Ved pause ledet gjestene svært fortjent 1-0, men Brugge fikk en vei inn i kampen umiddelbart etter sidebytte, takket være et øyeblikks galskap fra stopperen David Carmo.

Carmo mistet balansen og falt i mølja inne foran mål på et Brugge-hjørnespark. Ballen ble klarert, men sittende på bakken sparket Carmo etter Mechele, som han tydelig klandret for at han havnet på bakken. Etter VAR-gjennomgang pekte dommer Michael Oliver på straffemerket.

Diogo Costa har reddet to straffespark tidligere i gruppespillet, og han leverte to strafferedninger til. Først kastet han seg til høyre og slo skuddet fra Hans Vanaken ut. Dommeren og VAR mente at han forlot streken for tidlig, og Brugge fikk et nytt forsøk. Det tok Noa Lang, men Costa kastet seg mot venstre og fikk neven på ballen.

Veltet

Det sjokket sendte Brugge over ende. Evanilson satte inn 0-2-målet etter et mislykktet klareringsforsøk fra Abakar Sylla, og tre minutter senere økte Stephen Eustáquio da han fikk to sjanser alene med Mignolet.

Taremi fastsatte resultatet etter et angrep der hjemmelaget ble utspilt etter alle kunstens regler.

Antonio Nusa kom inn rett etter 0-4-målet. Da Brugge vant 4-0 på bortebane mot samme motstander, ble han tidenes yngste norske mesterligaspiller, og den nest yngste målscoreren uansett nasjonalitet. Bare spanske Ansu Fati har scoret CL-mål i yngre alder enn 17-åringen.