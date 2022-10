Inter sendte Barcelona ut av mesterligaen – fleipet med av Magnus Carlsen

Katalanernes exit gikk ikke upåaktet hen hos Magnus Carlsen. Den norske sjakkstjernen, som i desember 2014 tok avspark på Santiago Bernabéu før favorittlaget Real Madrids hjemmekamp mot Celta, tvitret følgende i pausen:

– Godt at Inter-kampen ikke er jevn, så jeg kan fokusere på sjakk og Barcelona på europaligaen.

Katalanerne var avhengig av at Inter snublet og avga poeng hjemme mot Viktoria Plzen for å ha håp om avansement før den siste gruppespillsrunden.

Det var imidlertid lite hjelp å få fra det tsjekkiske laget, og to mål fra Edin Dzeko og ett hver fra Henrikh Mkhitaryan og Romelu Lukaku gjør at Barcelona ikke har annet enn æren å spille for når de tar imot Bayern München til storoppgjør senere onsdag.

Det er andre sesong på rad at den spanske storklubben må vinke farvel til mesterligaen allerede i gruppespillet. Forrige sesong var det portugisiske Benfica som sammen med Bayern München sendte Barcelona ut av mesterligaen. Den gang var det første gang på 21 år at katalanerne røk ut i gruppespillet i Europas gjeveste klubbturnering.

Énveiskjøring i Milano

Inter kom til flere store sjanser i løpet av den den første halvtimen, men en god Viktoria Plzen-keeper hindret nettsus i Milano. Etter 35 minutter kunne imidlertid italienerne juble da Mkhitaryan headet inn 1-0 etter et strøkent innlegg.

Få minutter før pause fikk bosniske Dzeko en enkel jobb med å legge på til 2-0, og Inter hadde dermed avansementet dypt nede i lommene da 45 minutter var unnagjort.

[ Porto-fest i Brugge skjøv Atlético Madrid til kanten av stupet ]

Lukaku-scoring i comebacket

Over i den andre omgangen fortsatte hjemmelaget å produsere store målsjanser, og både Mkhitaryan og Lautaro Martínez fikk begge hver sin mulighet til å øke ledelsen i løpet av det første kvarteret etter pause.

Med 25 minutter igjen på klokken satte Dzeko kontrollert inn 3-0 etter pasning fra Martínez.

Mot slutten av kampen fikk hjemmesupporterne se Romelu Lukaku i aksjon igjen for første gang siden slutten av august. Belgieren fikk en god start på sitt comeback i Inter, men kraftspissen har lenge slitt med en skade som har holdt ham ute av spill i to måneder.

Med fire minutter igjen av ordinær tid hamret belgieren inn kampens fjerde og siste mål.

Reist seg etter en tøff mesterligaåpning

Inter startet mesterligahøsten med å tape 0-2 hjemme for Bayern München, før seirer mot Viktoria Plzen og Barcelona førte laget i en god posisjon halvveis i gruppespillet. Forrige runde hentet Inter med seg ett poeng hjem fra Katalonia, og alt var dermed lagt i hendene på Milano-klubben før den femte gruppespillsrunden.

Også forrige sesong tok Inter seg videre til sluttspillet i mesterligaen, men allerede i åttedelsfinalen ble det stopp i dobbeltmøtet med Liverpool. I 2020/2021-sesongen endte Inter sist i sin gruppe og røk ut. Sesongen før endte italienerne sist i sin mesterligagruppe.

I hjemlig serie har Inter variert i prestasjonene så langt denne sesongen. Fasit på elleve kamper er sju seire og fire tap, og ligamesteren fra 2020/2021-sesongen ligger på en 7.-plass på tabellen. Opp til serieleder Napoli er avstanden åtte poeng.