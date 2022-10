Sørloth med solomål da Sociedad tok seg videre – United avgjorde på overtid

På overtid i den første omgangen fikk Sørloth ballen ute ved høyre sidelinje noen meter inne på motstanderens halvdel. Han førte ballen uten at noen gikk på ham, skar inn langs 16-meterstreken og sendte i vei et venstrebeinsskudd som gikk inn i lengste hjørne. Fire passive motspillere sto i veien for egen keeper.

Da spilte gjestene med ti mann etter at Armel Zhouri pådro seg to gule kort med åtte minutters mellomrom, det siste etter en drøy halvtime.

Diego Rico doblet ledelsen midtveis i den andre omgangen, assistert av Roberto Navarro. Da var Sørloth nettopp byttet ut med Takefusa Kubo.

Navarro satte selv punktum med 3-0-målet.

I samme gruppe trøblet Manchester United igjen, men innbytter Scott McTominays scoring på overtid ga 1-0-seier hjemme mot poengløse Omonoia Nikosia fra Kypros.

United er tre poeng bak Real Sociedad og seks foran Sheriff Tiraspol. Det betyr at også Manchester United er på vei mot cupspillet.

