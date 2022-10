Molde med viktig seier borte mot Shamrock i conferenceligaen

Molde har sju poeng og er tre poeng bak sluttspillsklare Djurgården etter fire runder. Molde er nok ute etter revansj for det sure overtidstapet sist når lagene møtes i Molde neste runde.

Det er allerede klart at Gustav Wikheims lag er videre til utslagsrundene. Nordmannen scoret to mål og bidro med en målgivende pasning da Djurgården slo Gent 4-2 tidligere torsdag. Gent står med fire poeng, mens Shamrock har to.

Etter den komfortable 3-0-seieren over Shamrock sist, var vertene tidlig farlige i torsdagens oppgjør. Molde var likevel mest effektiv og tok vare på sjansene sine. Til slutt var det norske laget best. Stjerneskuddet David Fofana og Kristian Eriksen scoret målene som sikret Molde-seier i Irland.

Fofana var tilbake i torsdagens kamp etter at han måtte sone karantene sist uke for det røde kortet han pådro seg mot Djurgården. Han var veldig aktiv fram til han ble byttet ut etter en drøy time.

Effektiv

Hjemmelaget kom best i gang torsdag, men etter 33 minutter scoret Fofana. Magnus Grødem drev lenge med ballen før han fant Emil Breivik på kanten. Han slo ballen flott inn, der Fofana raget høyest og stanget ballen i mål.

Like før pause fikk Fofana en eventyrlig mulighet til å doble ledelsen, men avslutningen ble for nærme Shamrock-keeper Alan Mannus, som fikk slått unna. Breivik var tydelig frustrert over ikke å ha fått pasningen fra Fofana da han sto godt plassert.

Likevel gikk Molde til pause med ledelse.

[ Glimts Europa-rekke røk i tap for Arsenal: – Vi fortjente mer ]

Innbytterne sørget for dobling

Ingen av lagene kom sprudlende ut etter hvilen, og det var lenge tett og jevnt. Etter snaut 70 minutter testet innbytter Magnus Wolff Eikrem skuddfoten, og Mannus fikk så vidt slått unna med en god redning.

På det påfølgende hjørnesparket kunne derimot ikke Mannus redde hjemmelaget. Eriksen møtte Eikrems hjørnespark på første stolpe og stanget ballen i mål. Eriksen ble byttet inn sammen med Eikrem bare fire minutter før scoringen.

Shamrock forsøkte å skape muligheter i etterkant av baklengsmålet, men Molde hadde til slutt grei kontroll på kampen og tok med seg alle poengene hjem til Norge. Molde blir dessuten seriemester om de tar poeng mot Lillestrøm på bortebane til helgen.

[ Supporterne fornøyd tross tap: – Kunne ha vunnet på en annen dag ]