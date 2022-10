Bodø/Glimts hjemmerekke i Europa røk i knepent tap for Arsenal

Før kampen hadde ikke Glimt tapt eller spilt uavgjort på hjemmebane i Europa siden 2-3-nederlaget for Legia Warszawa i mesterligakvalifiseringen i juli i fjor. Siden den gang hadde Aspmyra vært et fort. 14 av 14 kamper endte med seier, deriblant to triumfer mot den italienske storklubben Roma (6-1 og 2-1).

Torsdag ble det tap mot den kanskje største motstanderen i det nordnorske eventyret i nyere tid. Det var likevel et Glimt-lag som yppet seg og skapte flere store muligheter.

Kampen markerte comeback for Arsenal-kaptein Martin Ødegaard på Aspmyra. 20. september 2014 var han en del av et Strømsgodset-lag som slo Glimt 4-0. I den kampen herjet han og bidro med to flotte målgivende pasninger.

Torsdag var 23-åringen med fra start på kjent underlag, og selv om det ble tøft, vant Arsenal over de gulkledde på kunstgresset. Bukayo Saka scoret kampens eneste mål i ruskete høstvær i Bodø. Ødegaard fikk snaut 70 minutter på banen.

Kampen om avansement

Glimt kjemper etter alle solemerker med PSV Eindhoven om 2.-plassen bak Arsenal i gruppen. I neste runde er Ole Selnæs og Zürich motstander på bortebane. Glimt vant det første oppgjøret mellom lagene med 2-1. Arsenal spiller mot PSV de to neste kampene, etter at den første kampen mellom lagene ble utsatt i forbindelse med dronning Elizabeths begravelse.

Glimt er trolig avhengig av at Arsenal vinner begge kampene mot PSV de om de skal ha håp om avansement før de selv møter PSV på hjemmebane i siste runde. Lagene spilte 1-1 i Nederland.

Glimt ble utspilt i London forrige uke, men var mer med i torsdagens kamp. Arsenal-manager Mikel Arteta viste med lagoppstillingen at han ikke ville gå på samme smell som José Mourinho og Roma gjorde i conferenceligaen forrige sesong.

Jevnspilt

I tillegg til at Ødegaard startet, var det fire andre som har vært så å si faste på laget som leder Premier League. Arteta byttet sju spillere fra seieren over Liverpool i helgen, men det var intet B-lag som entret banen i Bodø.

Etter en jevn start på kampen tok Arsenal ledelsen etter 24 minutter. Saka spilte en flott vegg med Albert Sambi Lokonga, og engelskmannen var litt heldig da blokkeringen til Marius Høibråten kom tilbake i brystkassa, og ballen gikk i nettet bak en utspilt Nikita Haikin.

Fem minutter senere kom Amahl Pellegrino gjennom, mens toppscoreren i hjemlig liga avsluttet utenfor under press. Tidlig i 2. omgang kom samme mann til en god mulighet, men Arsenal-keeper Matt Turner gjorde en god redning.

Hjemmelaget kom til flere gode muligheter, men da verken Runar Espejord eller Ola Solbakken fikk ballen innenfor stengene, endte det med tap.

