Viking slo Kristiansund i tredje runde – møter RBK på nyåret

Avgjørelsen falt helt på tampen av første ekstraomgang. Zlatko Tripic’ hjørnespark fant David Brekalo, som stanget ballen i mål. Det var resultat av mye Viking-press.

Kampen mot trønderne spilles imidlertid ikke før i mars neste år. Rosenborg er mestvinnende i NM med sine tolv titler. Også Odd har tolv siden NM-oppstarten i 1902, der elleve av dem kom før annen verdenskrig.

Onsdag måtte det ekstraomganger til for å sikre 2019-mesteren plass videre i turneringen.

Turneringen skal spilles over to kalenderår, men fotballpresident Lise Klaveness opplyste tidligere onsdag at neste utgave skal spilles over ett kalenderår.

Etter en målløs og sjansefattig første omgang, trykket hjemmelaget på for scoring i den andre. KBK-keeper Sean McDermott måtte i aksjon flere ganger for å hindre Viking-mål. Ingen av lagene fikk hull på byllen etter 90 minutter.

Der fortsatte Viking å trykke gjestene bakover, og til slutt fikk de betalt da Brekalo kom seg fri i feltet og traff ballen klokkerent med pannen. På tampen av ekstraomgangene var Sander Kartum nære ved å utligne, men Viking-keeper Patrik Gunnarsson vartet opp med en flott redning.

KBK slo Surnadal og Strindheim på vei til tredje runde, men der ble det stopp for nordmøringene.

Viking har hatt en tøff periode etter en god sesongstart. De har vunnet bare én kamp i Eliteserien siden de slo nettopp Kristiansund i midten av juli.

[ Cupen skal bestå, to cupfinaler for menn i 2023 ]