Tottenham fører an i mesterligagruppen foran Marseille

Det startet med en skikkelig kalddusj for Tottenham. Før det var gått et kvarter hadde Eric Dier hatt en dårlig involvering inne i eget felt, hvor han regelrett mistet ballen til en motstander. Ballen endte til slutt hos Daichi Kamada som bredsidet ballen enkelt i mål.

Seks minutter senere slo derimot Tottenham tilbake. Son Heung-min hadde kontroll på timingen sin og lurte offsidefellen på Harry Kanes flotte gjennomspill, og lagene var like langt.

Etter 25 minutter måtte dommeren studere videoen til tross for at han var godt plassert da Kane ble løpt over ende inne i feltet. Dommerne ombestemte seg og pekte på straffemerket. Kane satte selv straffen sikkert i mål til 2-1-ledelse.

Son økte til 3-1 etter 36 minutter med et kremmerhus fra 10-12 meter på pasning fra Pierre-Emile Højbjerg.

Etter en times spilles ble Frankfurt redusert til ti mann etter at brasilianske Tuta pådro seg sitt annet gule kort etter en duell med Son.

Gjestene øynet håp om poeng da Faride Alidou reduserte til 2-3 etter en corner med snaue tre minutter igjen av kampen. På overtid fikk Kane muligheten fra straffemerket, men skjøt svakt over.

Sporting Lisboa røk 1-4 borte mot Marseille etter to seire. Onsdag kom det andre strake tapet i en rød batalje på eget gress. Laget avsluttet kampen med ni mann etter to røde kort.

Mattéo Guendouzi sendte gjestene opp i 1-0 på straffe. Da hadde hjemmelagets Ricardo Esgaio pådratt seg to gule kort på tre minutter og tidlig marsjordre av dommeren.

Alexis Sánchez økte til 2-0 etter en drøy halvtime. Etter en times spill var det Pedro Gonçalves sin tur til å pådra seg dommerens oppmerksomhet. Det endte med to gule kort.

