Barcelona-håpet lever i mesterligaen – Bayern München videre

Bayern leder gruppen med full pott og tolv poeng foran de to siste kampene. Ned til Inter på annenplass skiller det fem poeng etter onsdagens kamper. Barcelona har fire poeng og er tre poeng bak Inter.

Inter styrte lenge mot avansement, men etter en ellevill avslutning lever fortsatt kampen om annenplassen bak Bayern. Robert Lewandowski utlignet to ganger i sluttminuttene og gjorde at Barcelona fortsatt har håp om cupspill. Kristjan Asllani hadde en gigasjanse for Inter fem minutter på overtid, men rotet den vekk. Henrikh Mkhitaryan var helt fri og kunne scoret.

Inter tar imot Viktoria i neste runde, mens Barcelona må slå Bayern på hjemmebane.

Ousmane Dembélé fikset Barcelona-ledelse like før pause. Sergi Roberto kom ned på kanten og slo en flott pasning inn til Dembele, som hadde få problemer med å sette ballen i mål. Like etter pause utlignet Nicolò Barella med en flott prestasjon.

Han mottok ballen inne i feltet før han fikk vendt opp og banket ballen opp i nettaket. Deretter scoret Lautaro Martínez før Lewandowski utlignet etter 82 minutter. Ett minutt før full tid scoret Robin Gosens målet som så ut til å sikre Inter-seier, men tre minutter senere vartet Lewandowski opp med en flott heading.

Bayern sikret avansement på bortebane i Plzen. Det sto hele 4-0 til pause, der Leon Goretzka bidro med to scoringer, mens Thomas Müller og Sadio Mané sto for hver sin nettkjenning. I annen omgang reduserte Adam Vlkanova og Jan Kliment, men håpet var ute for vertene.

