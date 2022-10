Strand Larsen fikk mål annullert i heldig Barcelona-seier over Celta

Jørgen Strand Larsen gjorde en god figur for bortelaget foran 80.000 tilskuere i Barcelonas storstue. I det 70. minutt jublet han også en kort stund for utligning etter at han fra kloss hold nikket inn en stolperetur, men Javi Galan var offside i forspillet, og målet ble annullert.

Nordmannen ble byttet ut med Carles Perez kvarteret før full tid. Fra benken så han lagkameratene misse noen eventyrlige sjanser i sluttfasen. Blant annet skjøt Goncalo Paciencia i stolpen før Perez på returen banket til å så ballen sneie et Barcelona-bein og gå over.

Marc-André ter Stegen tok fram flere redninger fra øverste hylle da gjestene radet opp muligheter i 2. omgang, men Barcelona står fortsatt med bare ett baklengsmål etter åtte serierunder. Målforskjellen 20-1 gir tabelltopp foran Real Madrid, som har like mange poeng (22) og 19-7. Neste helg møtes de i El Clásico.

Ledermålet kom i det 17. minutt da Celta-forsvarer Unai Nunez blokkerte Gavis innlegg uten å klarere ballen. Han la den bare død for Pedri, som kunne score fra kort hold.

