Scamacca scoret i ny West Ham-seier – Crystal Palace slo Leeds

West Ham har med det vunnet to strake ligakamper for første gang denne sesongen. Scamacca scoret også i 2-0-seieren over Wolverhampton forrige runde og står med tre mål på sju kamper etter overgangen fra Sassuolo i sommer.

Avgjørelsen mot Fulham falt etter en times spill. Lucas Paqueta lobbet ballen over Fulham-forsvaret til Scamacca, som på vakkert vis dempet ballen og lobbet den på ny over Bernd Leno til hjemmejubel. På overtid fastsatte Michail Antonio resultatet.

Før det hadde Andreas Pereira sendt gjestene i ledelsen med en kanon fra spiss vinkel, før målscoreren forårsaket straffesparket som Jarrod Bowen omsatte i utligning.

I oppgjøret mellom Crystal Palace og Leeds ble Eberechi Eze matchvinner et kvarter før slutt. Han kombinerte med vingstjernen Wilfried Zaha før han dro av en Leeds-forsvarer og banket ballen i mål.

Da hadde Pascal Struijk sendte Leeds i ledelsen etter ti minutter etter vakkert forarbeid av Brenden Aaronson. Den amerikanske 21-åringen danset seg fri i feltet og avsluttet i stolpen. Ballen falt til Struijk som enkelt scoret.

Odsonne Édouard utlignet med et hodestøt før Eze avgjorde.

