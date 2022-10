Ti strake tap for Sandefjord da Glimt vendte til seier: – Gir dem for lette vilkår

Sandefjord har ikke vunnet i serien siden 2-0-seieren over Kristiansund i juli og kjemper en innbitt kamp for å unngå nedrykk. De ligger på kvalifiseringsplassen med tre poeng opp til HamKam som nærmeste konkurrent. Ned til Kristiansund og Jerv på direkte nedrykksplass skiller det henholdsvis fem og ni poeng. Sistnevnte har en kamp mindre spilt.

– Vi sprekker litt opp i 2. omgang. Vi gir dem for lette vilkår i boksen. Det er mye positivt i denne kampen for oss. Vi får ta med oss det, sa Sandefjord-trener Hans Erik Ødegaard til Discovery.

Glimt innehar 2.-plassen i serien med 48 poeng. Bakfra jager imidlertid rivalene tett på. Seieren gjør også at Molde ikke blir utropt til seriemester helt ennå. Det skiller 15 poeng med fem runder igjen.

– All honnør til hvordan de (spillerne) responderte i 2. omgang, sa Bodø/Glimt-trener Kjetil Knutsen.

Quint Jansen sendte Sandefjord i ledelsen etter mye Glimt-press, men etter pause vendte et sterkt hjemmelag kampen i sitt favør. Hugo Vetlesen (to mål), Brice Wembangomo og Amahl Pellegrino sto for snuoperasjonen. Det var Pellegrinos 21. mål denne sesongen.

– Vi vinner fullt, fullt fortjent til slutt, sa Wembangomo.

Glimt-press

I tillegg til å kjempe om medalje i Eliteserien, har Glimt også europaliga på programmet. I midtuken tar de imot Arsenal før de møter Vålerenga borte i neste runde. Sandefjord møter nettopp Jerv i kamp om tre svært viktige poeng.

Det kunne stått 1-0 til Glimt etter seks minutter, men avslutningen fra Lars-Jørgen Salvesen traff tverrliggeren.

Etter nesten en hel omgang hvor Glimt var nærmest, scoret Sandefjord helt på tampen. Deyver Vega slo et presist innlegg som Jansen videresendte i mål med en flott hodestuss.

Nytt Pellegrino-mål

Like etter pause fikk Glimt ballen i mål. Sandefjord-keeper Jacob Storevik måtte gi retur på et skudd fra Pellegrino, og Vetlesen fikk en enkel jobb med å tuppe inn utligningen. Bare fire minutter senere lå dagens andre i nettet bak Storevik.

Pellegrino spilte Wembangomo fri på kanten av 16-meteren, før backen la ballen over på høyre fot og bøyde den vakkert over Storevik. Kvarteret før slutt var det Pellegrinos tur.

Han snappet ballen fra William Kurtovic før han fant Ola Solbakken. Sistnevnte var uselvisk da han fant Pellegrino, som satte den i tomt mål. Med ti minutter igjen ble Vetlesen tomålsscorer da avslutningen hans fra kloss hold gikk via en Sandefjord-forsvarer og i mål.

Kampfakta:

Eliteserien menn søndag, 25. runde:

Bodø/Glimt – Sandefjord 4-1 (0-1)

Aspmyra, 6002 tilskuere

Mål: 0-1 Quint Jansen (45), 1-1 Hugo Vetlesen (53), 2-1 Brice Wembangomo (57), 3-1 Amahl Pellegrino (73), 4-1 Vetlesen (81).

Dommer: Sivert Amland.

Gult kort: Albert Grønbæk, Bodø/Glimt, Amer Ordagic, Rufo, William Kurtovic, Sandefjord.

Lagene:

Bodø/Glimt (4-3-3): Nikita Haikin – Alfons Sampsted, Marius Lode, Marius Høibråten, Brice Wembangomo (Japhet Sery Larsen fra 80.) – Hugo Vetlesen, Patrick Berg, Albert Grønbæk (Ulrik Saltnes fra 45.) – Ola Solbakken (Joel Mvuka fra 79.), Lars-Jørgen Salvesen (Runar Espejord fra 45.), Amahl Pellegrino.

Sandefjord (4-3-3): Jacob Storevik – Lars Markmanrud (Fredrik Pålerud fra 67.), Jesper Taaje, Quint Jansen, Ian Smeulers – Amer Ordagic (Keanin Ayer fra 79.), William Kurtovic, Rufo (Albin Winbo fra 79.) – Deyver Vega (Franklin Nyenetue fra 85.), Alexander Ruud Tveter, Mohamed Ofkir (Sivert Gussiås fra 84.).

