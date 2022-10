Ronaldos 700. klubbmål avgjorde da United snudde borte mot Everton

Målet var portugiserens første i Premier League denne sesongen. Det kom på tampen av første omgang da Casemiro plukket opp ballen og sendte en presis stikker opp i banen. Alene med keeper nølte ikke Ronaldo.

Med det rundet han 700 mål i sin 945. klubbkamp. Det skjedde 20 år og to dager etter at han fikk nettsus for første gang på elitenivå.

For sjette gang på rad startet Ronaldo en ligakamp på benken, men han entret søndag gressmatta etter en snau halvtime som erstatter for en skadd Anthony Martial.

Tre på rad

Det ble tidlig feststemning på Goodison Park. Etter kun fem minutter skrudde Alex Iwobi ballen i lengste kryss fra 20 meter. I forkant av angrepet ble Casemiro overrumplet på midtbanen, og United greide ikke å spille seg ut av trøbbel.

Gjestene var ikke alene om å gjøre stygge feil. Ti minutter etter ledermålet var det Idrissa Ganas tur til å være uoppmerksom da Bruno Fernandes snappet ballen og spilte opp Martial. Franskmannen sendte den videre til Antony, som pent løftet inn 1-1.

Antony har scoret i samtlige tre Premier League-kamper han har spilt siden milliardovergangen fra Ajax.

United styrte kampen etter utligningen og hadde flere farlige tilløp mot et dyptliggende hjemmelag. Christian Eriksen og Casemiro var begge svært nær å gjøre 2-1 før Ronaldo-scoringen.

Annullert

Etter hvilen gikk Everton på med friskt mot. Vertene la tidvis motstanderen under press, men gjorde seg samtidig sårbare bakover. United hadde flere kontringer de kunne fått mer ut av.

I sluttfasen trodde Marcus Rashford og de tilreisende at han hadde lagt på til 3-1. Han lurte ballen forbi Evertons målvakt Jordan Pickford og scoret sikkert, men etter en VAR-sjekk ble målet annullert for hands.

Med seieren slo United tilbake etter det fæle 3-6-tapet for byrival Manchester City. Laget ligger på 5.-plass med 15 poeng etter åtte kamper. Everton er nummer 12 på ti poeng og så sin ubeseirede rekke stoppe på seks kamper.

Om en uke tar Manchester United imot formsterke Newcastle på Old Trafford, men skal før det ut i en hjemmekamp mot kypriotiske Omonoia Nikosia i europaligaen.

De neste dagene vil avdekke situasjonen til Martial. Spissen viste mye godt spill i sesongoppkjøringen, men har i høst spilt lite grunn av gjentatte skadeproblemer.

Evertons neste oppgave skjer lørdag borte mot Tottenham.

