Molde knuste HamKam og satte rekord i antall seiere på rad – poenget unna tittelen

Ett poeng på de siste fem kampene gjør Molde til seriemester for femte gang. Det kunne ha skjedd allerede søndag, men tabelltoer Bodø/Glimt snudde 0-1 til klar seier mot Sandefjord og utsatte gullfesten.

Med nok en trepoenger knuste MFK rekorden for antall strake seirer i toppdivisjonen. Lillestrøm stoppet på elleve i 1986. Molde har ikke avgitt poeng siden 1-1-møtet hjemme mot Jerv 6. juli.

Foran over 7000 tilskuere sto de blåkledde for scoringsshow og praktfotball. HamKam hadde ikke motsvar på offensiven som skylte over dem, og sentral i oppvisningen var Eikrem.

Kapteinen gjorde 1-0 på et vakkert skudd etter åtte minutter. I forkant kjempet den tidligere HamKam-profilen Kristian Eriksen til seg ballen og spilte videre til Eikrem.

Brynhildsen igjen

Fem minutter senere var ledelsen doblet da Ola Brynhildsen lett spaserte inn et innlegg fra Mathias Løvik. En svak klarering lå bak situasjonen. Brynhildsen er het om dagen og har mål i seks strake seriekamper.

Før halvtimen la Markus Kaasa på til 3-0 på en returball. I forveien skjøt Eikrem helt upresset i stolpen, og han skulle bli tomålsscorer drøyt ti minutter etterpå. Denne gangen gjorde han det på en ball HamKam-keeper Lars Jendal fistet ut i egen målgård.

– En bra omgang, men vi har litt å gå på. Jeg føler vi ikke helt klarer å holde dem nede slik vi vil. Vi leder 4-0, så vi kan ikke være misfornøyde, sa Eikrem til Discovery i pausen.

Åråsen neste

Etter hvilen var det langt roligere, men gjestene fra HamKam greide ikke å hindre 5-0. Med underkant av 20 minutter igjen sto innbytter David Fofana alene på første stolpe og nikket inn en corner.

Moldes neste oppgave skjer i europaligaen torsdag. Da venter et nytt møte med Shamrock Rovers i Irland, mens Lillestrøm er motstander på Åråsen tre dager senere. Ett poeng der vil gjøre susen for MFK og stoppe Glimts tid som seriemester.

Innspurten blir nervepirrende for HamKam. Fjorårets klare 1.-divisjonsvinner skal kommende helg møte Aalesund på bortebane. Laget er på trygg grunn, men det skiller kun tre poeng til Sandefjord på kvalifiseringsplassen.









