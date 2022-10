Liverpool 14 poeng bak Arsenal som tok tilbake serieledelsen i sterk seier

Arsenal kom til kampen på hjemmebane som favoritt mot et Liverpool-lag som har slitt stort i innledningen av årets sesong, men det ble en tett og jevn kamp om poengene i London. Saka ble avgjørende med to mål, blant annet matchvinnerscoringen et kvarter før slutt.

Manchester City og Erling Braut Haaland er stadig ubeseiret i årets sesong, men de har to uavgjortkamper slik at Arsenal fortsatt leder ligaen etter helgens runde.

Ballen lå i mål allerede etter 58 sekunder. Martin Ødegaard spilte en formidabel pasning gjennom Liverpools forsvar til Gabriel Martinelli, som satte ballen i mål via Alisson Becker. Darwin Núñez og Roberto Firmino scoret målene for Liverpool.

Pangåpning

Liverpool har i flere år vært å regne med i toppen av Premier League, men i høst har manager Jürgen Klopps mannskap kun to seirer på de åtte første kampene. Det skiller 14 poeng opp til Arsenal.

Liverpool får en kanskje enda tøffere oppgave neste runde. Da venter ubeseirede Manchester City. Arsenal skal spille mot Leeds på bortebane.

Etter at Ødegaard og Martinelli hadde sørget for en pangåpning på kampen, jevnet det seg mer ut i løpet av omgangen. Etter en drøy halvtime kom Luis Diaz og Nuñez på en fin overgang. Diaz drev med ballen på kanten før han la den flott inn foran mål. Der skled Nuñez inn sitt andre mål etter en tøff sesongstart.

Hett

Gleden varte til fem minutter på overtid av omgangen. Martinelli slo et innlegg som gikk gjennom hele feltet, før Saka skled Arsenal til ny ledelse. Firmino utlignet åtte minutter etter pause med en flott avslutning med venstrefoten, men derfra og ut handlet det meste om Arsenal, som fikk seiersmålet etter mye press.

Gabriel Jesus tok ned ballen i feltet, men fikk seg samtidig et spark på foten av Thiago. Dommeren pekte umiddelbart på straffemerket til store protester, men avgjørelsen sto også etter sjekk. Alisson gikk rett vei, men avslutningen til Saka var såpass god at den overlistet sisteskansen og sendte hjemmelaget til himmels.

Det var til tider hett både blant spillere og trenere i oppgjøret.

