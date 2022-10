Norges fotballkvinner fikk bank av Brasil: – Et nivå å strekke oss etter

Et passivt norsk lag var ikke i nærheten av å true de brasilianske gjestene i et småguffent oktobervær på Ullevaal stadion. Nervøst spill i åpningsminuttene bar bud om en slitekveld, og det var akkurat det Norge fikk.

Etter kampen var Hege Riise opptatt av å peke på det hun og spillerne lærte fra det som var hennes første tap i kamp nummer tre som landslagssjef.

– Det var dette vi var ute etter: å få referanser på det høye nivået og noe å strekke oss etter. Så hadde vi håpet at resultatet ikke skulle se sånn ut, sa Riise til NRK.

Slapt

Brasil styrte alt, men scoringen kom ikke før i det 43. minutt. Adriana dro seg forbi to-tre norske spillere og banket ballen forbi en sjanseløs keeperdebutant Sunniva Skoglund.

Uten storstjernene Ada Hegerberg og Caroline Graham Hanne bød Norge på ingenting offensivt i første omgang. Etter hvilen kom Riises lag dårlig i gang i forsvar av egen målgård, der Beatriz etter to minutter fikk rom og straffet en stillestående motstander. Hun avsluttet godt og plasserte ballen til 2-0.

Kort tid etter fikk Norge inn en redusering. Fra kloss hold scoret Celin Bizet Ildhusøy sitt femte mål i landskamp nummer elleve etter en solid corner fra Guro Reiten. Ballen ble stusset videre av en motspiller, men en våken Ildhusøy sto klar lenger bak i feltet.

Oppturen varte ikke lenge. To minutter senere slet det norske laget å klarere et hjørnespark, og igjen utnyttet Beatriz avventende spill før hun la på 3-1.

Temposjokk

Med et snaut kvarter igjen kom også Brasils fjerde nettkjenning. Denne gangen kom den fra innbytter Jaqueline Dos Santos, som scoret enkelt på en ball fra kaptein Ramires ved bakre stolpe.

Tapet var Norges første på hjemmebane siden USA vant 1-0 i Sandefjord i juni 2017. Faktisk var det første gang at et norsk kvinnelandslag sto igjen som en taper i en kamp spilt på Ullevaal stadion.

Forrige gang Norge ikke vant på nasjonalarenaen, var det ble 2-2 mot Østerrike sommeren 2016.

– Det var ekstremt mye vi lærte, og man fikk virkelig kjenne på kroppen hvor fort og ofte det løpes. I vårt stress over å håndtere tempoet ble det for mange feilpasninger, erkjente Riise etter fredagens leksjon.

Tøft igjen

Tirsdag venter Nederland på bortebane i Den Haag. I fjor gikk Norge på et 0-7-tap mot samme motstander. Det var tidenes største smell for kvinnelandslaget inntil det ble 0-8 for England i sommerens EM-sluttspill.

Riise har bevisst vært med på å velge tøff motstand i forberedelsene til neste års VM. I november blir det også et gjensyn med England.

– Vi skal jobbe med de bildene her og komme styrket ut i neste kamp med friskt mot, sa landslagssjefen om måten Norge slapp inn målene på mot Brasil.

