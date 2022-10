Messi-mål hjalp PSG til poeng mot Benfica – Juventus tok innpå

Det hjalp Juventus inn i kampen om avansement. Torino-klubben tok sine første poeng med 3-1 over Maccabi Haifa og er bare fire poeng bak tetduoen halvveis i gruppespillet.

Fredrik Aursnes ble byttet inn for Benfica ti minutter før slutt. Like etterpå hadde han et farlig balltap, men Lionel Messi mistet kontroll over ballen etter at Vitinha spilte ham gjennom.

Messi ga PSG ledelsen etter forarbeid av Kylian Mbappé og Neymar. Det var hans 127. mesterligamål, og argentineren kan nå skryte av å ha scoret CL-mål mot 40 klubber. Et selvmål av Danilo rett før pause ga Benfica en svært fortjent utligning i en første omgang hjemmelaget dominerte.

Etter pause kom PSG sterkt. Etter at PSG-keeper Gianluigi Donnarumma hadde vært den store spilleren før pause, fikk også Odysseas Vlachodimos (også han med nummer 99 på ryggen) vise seg fram med flotte redninger.

– Benfica er et godt lag som ga oss problemer tidlig. Vi hadde gode sjanser til å avgjøre i 2. omgang, men utnyttet dem ikke. Når man ikke greier å vinne, må man iallfall unngå å tape. Nå er det tre poeng som gjelder i returkampen neste uke, sa PSG-spiller Marco Verrati til Canal+.

Benfica skapte problemer for PSG fra start med høyt press som tvang fram flere gunstige ballerobringer. Bare en opplagt Donnarumma i målet holdt gjestene inne i kampen.

Først sto den italienske keeperen for en flott beinparade da Goncalo Ramos vant en løpsduell med Marquinhos på et langt framspill fra lagkaptein Nicolas Otamendi.

Så måtte Donnarumma redde fra samme spiller etter at Vitinha mistet ballen i farlig sone.

Deretter ble David Neres spilt gjennom av Rafa Silva og sendte i vei et skudd med retning mot nettaket. Donnarumma tok fram en flott enhåndsredning.

Verdensklasse

PSG tok i stedet ledelsen midtveis i den første omgangen, helt mot spillets gang. Lagets tre verdensklassespisser samarbeidet om det.

Messi plukket opp ballen ute på høyresiden og spilte inn til Kylian Mbappé. Han vendte og fant Neymar til venstre for seg. Brasilianeren spilte en direktepasning tilbake til Messi, som bøyde ballen i lengste hjørne.

Benfica sluttet ikke å angripe, og Donnarumma glitret igjen med en refleksredning da Antonio Silva fyrte løs fra kort hold etter at Neres hadde tråklet seg vei mellom flere PSG-spillere.

Det måtte en medspiller til for å overliste keeperen. I det 42. minutt la Enzo Fernandez inn fra venstre. Ramos gikk i hodeduell, men nådde ikke ballen. Det gjorde ikke noe, for bak ham kom Danilo i veien for ballbanen, og via brystet hans forsvant den i eget mål.

Meldte seg på

Etter pause var det Benfica-keeper Vlachodimos som fikk mest å gjøre. Han ble satt på flere prøver allerede i omgangens første minutter, og i det 49. minutt brassesparket Neymar en retur i tverrliggeren.

I det 69. minutt tok Vlachodimos fram en klasseredning for å nekte Mbappé scoring.

Achraf Hakimi var god for PSG og sto bak flere av sjansene, men Benfica glimtet også til innomellom. I sluttfasen ble PSG berget av Donnarumma igjen da Rafa Silva var gjennom.

I skyggen av toppoppgjøret meldte Juventus seg på igjen i gruppa ved å slå poengløse Maccabi Haifa. Gjestene fra Israel forsvarte seg med mange mann, men Angel Di Maria åpnet forsvaret med en flott pasning i det 35. minutt, og Adrien Rabiot omsatte den i scoring.

Dusan Vlahovic misset flere gode sjanser i første omgang, men serberen doblet ledelsen tidlig i 2. omgang. Din David tente håp hos gjestene med en redusering, og Maccabi hadde et stolpetreff før Rabiot stusset inn et hjørnespark til 3-1. Di Maria hadde assist på alle Juventus-målene.

