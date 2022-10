Lopetegui sparket etter Sevilla-tap for Dortmund – hyllet av fansen

Klubben offentliggjorde avgjørelsen i en Twitter-melding en halv times tid etter kampslutt.

Da hadde tilhengerne skjønt tegningen for en god stund siden. Sevilla har vunnet bare en av sine ti første kamper denne sesongen, og ifølge spanske medier ligger det an til at Jorge Sampaoli allerede torsdag presenteres som hans etterfølger.

Sevilla-tilhengere ble igjen etter kampen for å hylle Lopetegui og ta farvel med ham. De gjorde det klart at det ikke er ham de klandrer for de svake resultatene, men klubbens styre.

Sevilla er helt nede på 17.-plass i La Liga og på 3.-plass i mesterligagruppa med bare ett poeng, like mange som jumboplasserte FC København.

Lopetegui er allerede blitt lansert som en het kandidat til den ledige managerjobben i Wolverhampton.

