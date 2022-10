Kryptisk Zlatan-melding: – Fremtiden er ikke skrevet

– Historien kan ikke viskes ut … og fremtiden er ikke skrevet, skriver Ibrahimovic på Instagram.

– Hva gjør Ibra med meg? Fortsettelse følger, skriver den tidligere italienske statsministeren.

Det er ikke kommet noen bekreftelse om hva de har på gang sammen, men svenske Aftonbladet spekulerer i om det kan ha noe med hvor måltyven skal spille i fremtiden.

Berlusconi er nemlig eier av den nyopprykkede Serie A-klubben Monza. Italieneren har tidligere vært statsminister i Italia i tre perioder (april til desember 1994, 2001–2006 og 2008-2011). Han eide også AC Milan mellom 1986 og 2017.

Etter 2018-sesongen kjøpte han Monza, som da spile i Serie C, og investerte stort for at Milano-klubben skulle komme seg oppover i seriesystemet.

Forrige sesong sikret de et historisk opprykk til Serie A og han nå slått både Juventus og Sampdoria. Monza ligger på 16.-plass i ligaen med sju poeng etter åtte serierunder.

Ibrahimovic trener seg for tiden opp etter en kneoperasjon i sommer. 18. juli forlenget han kontrakten med de regjerende italienske mesterne ut sesongen.

