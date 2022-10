Knutsen foran Arsenal-kampen: – Om du bare forsvarer deg, er du sjanseløs

Den regjerende norske seriemesteren står med én seier og én uavgjort mot Zürich og PSV Eindhoven i de to første kampene, men torsdag venter den klare gruppefavoritten i London.

Martin Ødegaard ble foran inneværende sesong utnevnt til ny kaptein for de røde og hvite og har ledet laget til toppen av Premier League etter åtte kamper. De slo erkerival Tottenham 3-1 sist helg.

Knutsen er klar over at det blir en svært tøff prøvelse torsdag.

– Jeg føler ikke at vi kommer til å bli satt ut av trykket, men det er det å stå i kamper som betyr mye. Det handler om være rå og sterk nok til å være Bodø/Glimt og stå for vårt DNA uavhengig om du spiller mot Junkeren, Zagreb eller Arsenal. I så måte blir denne kampen her, mot et av de beste lagene i Europa, en fantastisk test i forhold til hva som er Bodø/Glimt, sa Knutsen på pressekonferansen.

– Det å være over tid i Europa er fantastisk læring, og det tar du med deg hele veien. Roma og Zagreb er nevnt, men nå møter vi et enda høyere nivå, fortsatte han.

Keeper Nikita Haikin ser fram til å vokte målet. I ungdomsårene var han en del av både Arsenals London-rival Chelsea, Reading og Portsmouth.

– Det er en glede å være en del av dette laget, og å se det vokse og utvikle seg gjennom sesongen har vært storslått å se. Det vil bli en flott kamp. Vi spiller for disse type kveldene og jeg gleder meg, sa han.

Likt DNA

Knutsen tok seg også tid til å sammenligne spillestilene til lagene. Han er klar på at Arsenal kommer ut med mye energi foran rundt 60.000 tilskuere. Over 3000 av disse er Glimt-supportere.

– DNAene våre har mye til felles om du går inn og ser hvem vi er. De kommer til å gå ut i 100. Om du ser kampen mot Tottenham, så spiller de dem ultralave etter tre minutter. Det må vi være forberedt på, så ser vi om vi håndterer det. Jeg stoler veldig på spillerne og gruppen. Den erfaringen de har med seg, er gull verdt nå, sa Glimt-sjefen og la til:

– De angriper med mye folk, og da blir det rom. Vi må ha en aggressiv spillestil i det lave presset og bra intensitet i det høye presset. Hvis du bare forsvarer deg, er du sjanseløs. Det går ikke.

Knutsen kunne i tillegg opplyse at han har en tilnærmet full tropp til kampen i Nord-London. Blant annet er Ola Solbakken aktuell for startplass etter en del skadetrøbbel i år.

Høye pengesummer

Suksess i europaligaen vil gi mye penger i klubbkassa.

Hver seier gir 6,2 millioner kroner, mens uavgjort belønnes med 2,1 millioner. Puljevinnerne mottar 10,8 millioner og toerne halvparten.

---

For avansement til cupspillet venter følgende premiesatser:

Første utslagsrunde: 4,9 mill. kroner

Åttedelsfinale: 11,8

Kvartfinale: 17,7

Semifinale: 27,6

Finale: 45,3

Vinner: 39,4.

---