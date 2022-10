Haalands målshow fortsatte mot FCK: – Han er ikke menneskelig

Haaland kom ikke ut på banen igjen etter pausen. Da hadde han scoret kampens to første mål, men ble snytt for sitt fjerde strake hattrick på hjemmebane.

– Han har spilt mange minutter, og vi ledet 3-0. Derfor tok jeg ham ut, så han fikk hvile. Han er ikke skadd, sa manager Pep Guardiola.

City ledet 3-0 etter halvspilt kamp i Manchester. Riyad Mahrez, et selvmål og Julian Alvarez sto for de tre andre scoringene i nok en kamp som endte med at Haaland var på alles lepper.

En ny kamp venter mot Southampton lørdag. Så langt har Haaland forbløffet hele fotballverden etter sin overgang til City fra Borussia Dortmund. Lysluggen har scoret 19 mål på 12 kamper.

– Det er ærlig talt ikke til å tro. Jeg har aldri opplevd noe lignende i hele mitt liv. Ved de to scoringene i dag sto jeg bare og lo. Han er alltid der, sa lagkamerat Jack Grealish til BT Sport.

– Keeperen sa noe til meg da jeg løp forbi ham. Han sa «han er ikke menneskelig». Jeg svarte bare at det trenger du ikke å fortelle meg.

Haaland står med utrolige 28 mål på 22 kamper i mesterligaen. De to målene gjorde at han tok seg forbi den gamle brasilianske helten Rivaldo og storspiller Luis Suárez på turneringens scoringsliste.

Guardiola ristet på hodet

Det første målet kom før sju minutter var spilt. Da rev jærbuen seg løs og satte inn kampens første mål på én berøring, et ustoppelig høyrebeinsskudd.

Det var også Haalands første berøring i kampen.

City-manager Pep Guardiola smilte og ristet på hodet etter å ha sett sin elev gjøre det han har gjort i et forrykende tempo etter overgangen: Score mål.

Ti minutter senere kom han til en ny avslutning, men headingen ble reddet av FCK-keeper Kamil Grabara. Ikke lenge etter traff Haaland enda bedre med en ny avslutning, men Grabara var på rett plass på det knallharde skuddet.

Etter 32 minutter fikk 22-åringen sitt andre mål da han pirket inn 2-0 på en retur.

Overlegne

I pøsregnet i Manchester fortsatte hjemmelaget å kjøre over danskene. Et selvmål av Davit Khocholava kom etter en avslutning fra Sergio Gómez. Ballen skiftet retning to ganger på vei mot mål, og Haaland var, naturligvis ikke langt unna, statist til den tredje scoringen.

Mahrez satte inn 4-0 på straffespark i sin 200. kamp for Manchester City.

Haalands spisskollega Julian Alvarez fikk starte i tospann med Haaland på topp mot FCK. Han fikk gleden av å sette inn 5-0 etter et vakkert City-angrep signert Grealish og Mahrez.

Mot avansement

City er så å si klar for avansement i mesterligaen med ni poeng og 11-1 i målforskjell på de tre første kampene. Relativt stø kurs mot sluttspillet har også Haalands gamleklubb Borussia Dortmund.

De gulkledde slo Sevilla hele 4-1 på bortebane. Målscorer Jude Bellingham ble mesterligaens tredje yngste kaptein noensinne. Raphaël Guerreiro, Karim Adeyemi og Julian Brandt kom også på scoringslisten.

Youssef En-Nesyri scoret Sevillas eneste mål. Den spanske klubben sparket trener Julen Lopetegui rett etter kampen. Sevilla ligger på 3.-plass med ett poeng. Det er like mange poeng som FCK, som fortsatt har et håp om å ta seg til europaligaens sluttspill med tredjeplass.

I Manchester var det langt unna poeng for et FCK som har slitt den siste tiden og stilte uten faste spillere som Nicolai Boilesen, Rasmus Falk og Carlos Zeca.

