FC København frykter Haaland-show i mesterligaoppgjøret

– Det blir stille og rolig, svarte Victor Kristiansen humoristisk på spørsmål om hvordan det blir å skulle prøve å stoppe nordmannen i å score.

FCK møter Manchester City i mesterligaen onsdag kveld og kan trygt sies å være en soleklar underdog.

– Han er helt fantastisk, og han kommer nok gjennom på en eller annen måte. Men vi må prøve å være sterke som lag og finne en måte å stoppe ham på, fortsatte Kristiansen mer seriøst.

Haaland har fått en fantomstart på City-karrieren med totalt 17 mål på elleve kamper for de lyseblå.

FCKs nyansatte trener, Jacob Neestrup, poengterer at Manchester City først og fremst er et sterkt kollektiv, men innrømmer at de ikke kan ignorere Haaland som enkeltspiller.

– Han har en flott fysikk og gode avslutninger. Han er flink til å komme først på både lave og høye innlegg. Han er en dyktig presspiller og en stor lagspiller, sa Neestrup og fortsatte:

– For oss handler det om å identifisere hans typiske egenskaper og med den kunnskapen minimere mulighetene hans til å komme i gode posisjoner.

