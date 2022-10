Eskås god da Leipzigs André Silva senket Celtic

I samme gruppe vant Real Madrid 2-1 over Sjakhtar Donetsk takket være mål av Rodrygo og Vinicius Junior. Storklubben er uten poengtap, men bak tetner det til. Leipzig er bare ett poeng bak Sjakhtar, og også Celtic kan drømme om avansement.

Silva kunne blitt en slags syndebukk da han sto i offside slik at Dominik Szoboszlais fine langskudd i det 61. minutt ble annullert. Leipzig feiret 2-1-ledelse, men Eskås tok en tur til VAR-monitoren der han så at Silva dukket slik at ballen passerte rett over ham. Det var liten tvil om at han ødela sikten for keeper Joe Hart.

Silva skulle slå hardt tilbake. I det 64. minutt spilte Hart en fryktelig feilpasning rett til Szoboszlai, som spilte fram portugiseren. Alene med keeper skjøt han inn et 2-1-mål som ble stående.

– De presset med tre mann, og jeg var ikke sikker på om jeg skulle bruke stopperen eller backen. Jeg valgte å spille til backen, men jeg misset. På dette nivået blir man straffet for feil, sa Hart til BT Sport.

I det 77. minutt ble Silva tomålsscorer. Christopher Nkunku spilte en langpasning til Mohamed Simakan, som på volley sentret og fant Silva ved lengste stolpe. Dermed sto det 3-1.

[ Chelsea knuste Milan og pustet liv i CL-håpet ]

Gode avgjørelser

Leipzig fikk en dårlig start da keeper Péter Gulácsi etter ti minutter slo en stygg feilpasning, mistet balansen og fikk en vridning i kneet som gjorde at han måtte fraktes ut på båre. Eskås sørget for at keeperen raskt fikk hjelp.

I det 18. minutt måtte dommeren med VAR-hjelp annullere et pent Leipzig-mål for en hårfin offside. Nkunku ble spilt i bakrom av Simakan og lobbet følsomt over Hart, men han var så vidt offside.

Ni minutter senere brukte Eskås fordelsparagrafen på en fin måte. Celtic-kaptein Callum McGregor mistet ballen høyt på banen og prøvde å stoppe kontringen ved å lage frispark, men Eskås lot spillet gå. Silva stormet fram med McGregor på skulderen. Med et desperat taklingsforsøk var det faktisk Celtic-spilleren som spilte fram til Nkunku, som brukte farten, rundet Hart og scoret fra spiss vinkel.

[ Haalands målshow fortsatte mot FCK: – Han er ikke menneskelig ]

Dårlig statistikk

Celtic utlignet i det 47. minutt med en mønsterkontring etter ballerobring på midtstreken. Jota scoret framspilt av Kyogo Furahashi.

Eskås var godt plassert og vinket avvergende da Salzburg ropte på straffe etter at ballen spratt opp i hånden til Greg Taylor. VAR hadde ingen innvending mot den avgjørelsen.

Den skotske klubben hadde aldri vunnet i Tyskland på 13 tidligere forsøk, og det skulle ikke gå onsdag heller, selv om kampen ble spilt på 100-årsdagen for Jock Steins fødsel. Klubbens mest suksessrike manager førte Celtic til seier i serievinnercupen og blant annet ni strake seriegull. Årets Celtic-utgave er sist på tabellen i sin gruppe etter onsdagens tap.

[ Messi-mål hjalp PSG til poeng mot Benfica – Juventus tok innpå ]