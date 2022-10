Chelsea knuste Milan og pustet liv i CL-håpet

Wesley Fofana, Pierre-Emerick Aubameyang og Reece James var hjemmelagets målscorere i seieren som sendte dem opp på 2.-plass i gruppen. Salzburg topper med fem poeng, ett poeng foran Chelsea og Milan.

Bare to poeng skiller mellom topp og bunn i den jevne gruppa der også Dinamo Zagreb henger med.

– Det var en god kveld for oss. Vi trengte en god prestasjon, og spillernes innstilling var fantastisk. En veldig viktig seier for oss, sa Chelsea-manager Graham Potter til BT Sport.

Milan innledet kampen sterkt, men midtveis i første omgang presset Chelsea på for en scoring. Midtstopper Thiago Silva fikk gå opp upresset på tre strake dødballer. På den tredje gangen skulle det skje, og Fofana satte inn 1-0 etter at ballen ble løs i feltet.

Et skår i gleden for London-klubben var at Fofana måtte av banen med en skade seks minutter før pause.

– Vi må undersøke ham i morgen før vi vet hvor ille det er. Skaden var det eneste skuffende i dag, sa Potter.

Selvtillit

2-0 var et faktum for Potters mannskap ti minutter ut i 2. omgang. James slo et godt innlegg bak Milan-forsvaret, og i feltet var Aubameyang og satte inn sin andre scoring i Chelsea-trøyen.

– Det var ingen enkel kamp. Milan var gode i første omgang, men vi spilte med høy intensitet og selvtillit, sa Aubameyang til BT Sport etter å ha scoret mot en av sine tidligere klubber.

– Jeg trives godt i Chelsea. Alle har tatt meg godt imot, sa den tidligere Arsenal-stjernen.

James skapte enda mer jubel på Stamford Bridge da han hamret inn 3-0 fra kloss hold en halvtime før slutt.

Okafor igjen

Tidligere onsdag var det Salzburgs Noah Okafor som sørget for tabelltopp for østerrikerne. Fra straffemerket satte han inn lagets tredje mål i gruppespillet. 22-åringen har stått for alle nettkjenningene.

Bodø/Glimts overmenn i mesterligakvalifiseringen, Dinamo Zagreb, er på sisteplass etter halvspilt gruppespill. Kroatene slo Chelsea overraskende 1-0 i den første kampen.

Dinamo Zagreb hadde muligheter mot Salzburg og var nær en redusering da Josip Drmic avsluttet rett på Salzburg-keeper Philipp Köhn fra god posisjon.

Drmic jublet for utligning på overtid, men ble korrekt avblåst for offside.

