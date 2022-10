Brugge-suksessen fortsetter – Nusa inn i seier over Atlético Madrid

Antonio Nusa startet på benken for de belgiske mestrerne, men kom inn for målscorer Ferran Jutglà fire minutter før slutt. Det var snakk om at 17-åringen skulle være med fra start ettersom lagets danske spiss Andreas Skov Olsen har slitt med en matforgiftning de siste dagene, men slik ble det ikke.

I stedet var det canadiske Tajon Buchanan som fikk sjansen på topp sammen med Ferran Jutglà og Kamal Sowah.

Nordmannen ble den nest yngste målscoreren i mesterligaen da han scoret i 4-0-kampen mot Porto sist. Brugge har full pott i mesterligaen og seks poengs luke på tabelltopp.

Kamal Sowah sendte hjemmelaget i ledelsen fra kort hold da Jutglà fikk lagt inn foran mål etter 36 minutter. Etter en drøy time doblet Jutglà ledelsen da han fikk ballen i beina fra Buchanan inne i feltet.

Tøff start

Det spanske hovedstadslaget kom til kampen med en seier og ett tap. Seieren kom hjemme mot Porto, mens tyske Leverkusen slo Atlético hjemme. Diego Simeons menn har fått en tøff start på sitt mesterligaspill.

– Vi spilte godt. Vi kontrollerte første omgang og skapte sjanser, men vi greide ikke å utnytte dem. Keeperen deres var viktig i dag, men vi er bare halvveis i gruppa, og jeg ser fortsatt positivt på våre sjanser, sa Simeone til Movistar.

Antonio Griezmann dannet spisspar med Álvaro Morata. Det var Morata som fikk den første store muligheten i kampen da han kom alene med Brugge-målvakten. Simon Mignolet svarte med en av flere gode redninger.

Griezmann fikk forsøke seg fra straffemerket kvarteret før slutt, etter at Casper Nielsen felte Matheus Cunha inne i feltet, men den franske stjernen skjøt i tverrliggeren.

Første seier

Det skjedde mye da Porto tok sin første seier mot Leverkusen. Scoringene lot vente på seg, men Zaidi Sanusi scoret ledermålet etter 69 minutter.

Før pause handlet veldig mye om VAR. Callum Hudson-Odoi trodde han hadde gjort 1-0 for gjestene, men målet ble annullert etter VAR-titting. VAR måtte også tre inn da Mehdi Taremi trodde han hadde gitt hjemmelaget 1-0. Det var ikke noe feil med scoringen, men i forkant hadde Porto-stopperen David Carmo handset inne i eget felt, slik at Leverkusen ble tildelt straffe.

Den tsjekkiske storscoreren Patrik Schick skjøt svakt i keeperhøyde slik at Diego Costa fikk det lett med å redde.

Sanusi satte ledermålet på pasning fra Taremi. Denne gangen var det ikke noe ulovlig i forkant av scoringen.

Wenderson Galeno fastsatte resultatet til 2-0 tre minutter før slutt. Jeremie Frimpong fikk deretter marsjordre etter sitt annet gule kort.

