Sportings keepermareritt åpnet for ellevill Marseille-vending

Adán hadde skyld i de to målene som vendte resultatet i Marseilles favør, og deretter ble han utvist for viljehands utenfor feltet da han holdt på å slippe inn ett til. Reserven Franco Israel kom inn og slapp inn nok et tabbemål da Marseille vant 4-1.

Kampen ble utsatt over 20 minutter fordi gjestenes buss ble stående fast i trafikken. Da spillet startet, tok det bare 52 sekunder før Sporting ledet. Francisco Trincão ble flikket fram på høyresiden og fikk føre ballen uhindret inn langs 16-meterstreken før han avsluttet med et venstrebeinsskudd i hjørnet.

Tabbefest

Sporting kom til flere store sjanser i åpningsminuttene og så ut til å skulle fortsette sin seiersferd i mesterligaen, men i det 13. minutt kom vendepunktet da Alexis Sanchez presset Adán på et tilbakespill. Keeperen somlet med ballen og klarerte så rett i chilenerens utstrakte bein. Ballen spratt inn i hjørnet.

Det var første Marseille-mål i høstens CL-kamper, og Sportings første baklengs. Det skulle komme mer.

Tre minutter senere tabbet Adán seg ut igjen med et utspill rett til en motspiller. Matteo Guendozi la inn, og Amine Harit nikket pent i mål ved stolpen.

I det 23. minutt gjorde Adán sin tredje store feil på ti minutter, og den siste. Han ruset utenfor feltet og stoppet ballen med hånden da Nuno Tavares nikket den over ham. Et klart rødt kort.

Feiret uten fans

Israel ble byttet inn, og i det 28. minutt feilet han fullstendig med en utrusing slik at Leonardo Balerdi kunne nikke Harits hjørnespark i tomt mål.

Den andre omgangen ble et lite antiklimaks, men stopperen Chancel Mbemba fastsatte resultatet på en keeperretur etter at han først tråklet seg gjennom forsvaret.

Det ville vært full fest på Stade Velodrome om ikke Marseille måtte greie seg uten hjemmefans på grunn av publikums dårlige oppførsel mot Eintracht Frankfurt tidligere i høst.

Bare Sporting-fans fikk komme inn, og de fikk ikke mye å glede seg over på sin lille tribuneseksjon.