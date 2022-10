Sevilla ville kjøpe stortalentet Schjelderup i sommer

Den danske avisen B.T meldte i september at Sevilla forsøkte seg på den svært ettertraktede Nordsjælland-spilleren som har tatt dansk fotball med storm.

– Det er en bekreftelse på at jeg som 16-åring tok det riktige valget med å dra ut. Det er dritkult med interesse fra en så stor klubb. Det ble ikke Sevilla denne gangen, men du vet jo aldri hva som kan skje og hvor jeg kan ende opp. Uansett er det sykt kult at en så stor klubb som har vunnet mye og spiller i Europa hvert år, har interesse for deg, sier Schjelderup til Nettavisen.

Mandag scoret han to mål mot Randers og er for øyeblikket toppscorer i dansk superliga med sju mål.

Schjelderup har en fortid i Bodø/Glimt. Han ble hentet til Nordsjælland i juli 2020. Debuten for den danske klubbens førstelag fikk han i 0-2-tapet for OB i februar 2021. Da var han 16 år og 248 dager.

