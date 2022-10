Napoli imponerte i Amsterdam – Liverpool festet grepet om 2.-plassen

Trent Alexander-Arnold svarte kritikerne da han skrudde et frispark fra 24 meter vakkert i hjørnet allerede i det 7. minutt på Anfield, og Jürgen Klopps lag så seg ikke tilbake. Bare en god Allan McGregor i målet holdt Rangers inne i kampen før pause, og tidlig i den andre omgangen doblet Mo Salah ledelsen på straffespark etter at Luis Diaz ble felt.

– Vanligvis scorer jeg ikke fra den siden, men det handler om å få skuddet på mål. Jeg bryr meg ikke om hva folk sier, jeg tenker alltid positivt, sa Alexander-Arnold til BT Sport. Han har fått mye kritikk i høst og har mistet landslagsplassen.

Liverpool kunne vunnet mer, men Rangers var veldig nær redusering på tampen. En akrobatisk redning på strek av Kostas Tsimikas og en flott redning av Alisson Becker hindret det.

Liverpool har slått tilbake med to seirer etter at laget fikk juling i Napoli i første runde, og med en ny seier i Glasgow neste uke vil det se veldig bra ut.

Napoli ser det likevel ikke ut til å være stort å gjøre med i gruppe A. Tirsdag fikk Ajax et tidlig ledermål, men den søritalienske klubben slo voldsomt tilbake.

Tidlig trøst

Mohammed Kudus var heldig da han sto i veien for et skudd fra Kenneth Taylor og ble målscorer da ballen traff ham og utmanøvrerte keeper i det 9. minutt. Slik kampen utviklet seg skulle det bli bare et trøstemål.

Ledelsen varte akkurat ni minutter. Mathias Olivera fant Giacomo Raspadori ved lengste stolpe med et flott innlegg, og spissen nikket i lengste hjørne.

Etter en drøy halvtime var Napoli foran. Kvicha Kvaratskhelia fikk god tid til å sikte med innleggsfoten etter et kort hjørnespark. Giovanni Di Lorenzo slo Jurriën Timber i lufta og nikket inn ledermålet.

Rett før pause ble Piotr Zielinski spilt gjennom av Andre-Frank Zambo Anguissa og økte ledelsen til 3-1.

Målfest

Marerittet var ikke over for Ajax. Den andre omgangen var snaut to minutter gammel da Raspadori ble tomålsscorer. Ajax mistet ballen på egen halvdel, og Anguissa leverte en ny assist.

Så var det Raspadoris tur til å notere en assist, da Kvaratskhelia la på til 5-1 etter veggspill med spissen.

Innbytter Giovanni Simeone fastsatte resultatet i det 81. minutt med assist fra en annen innbytter, Tanguy Ndombelé. Da var Ajax-kaptein Dusan Tadic utvist for to gule kort.

Napoli har dermed utklasset de tre grupperivalene hver sin gang: 4-1 over Liverpool, 3-0 over Rangers og 5-1 over Ajax, de to siste på bortebane.

Leo Østigård måtte igjen nøye seg med å se på i beundring fra sidelinja mens klubbkameratene herj













