Morten Thorsby vant BBC-pris – årets unge grønne utøver

Den miljøbevisste norske fotballspilleren var nominert sammen med Joe Cooke, Anna Hursey, Zoe Morse og Ellis Spiezia, og dommerne ga ham sin stemme.

– Fotballkulturen er full av tradisjoner, og på alle nivåer er den preget av garderobens ofte konservative politiske syn. Det er ikke enkle omgivelser å stå opp for din personlige overbevisning. I den sammenheng er det all grunn til å applaudere Morten Thorsbys standpunkt for klimakamp og de kreative måter han har funnet å bevisstgjøre andre, sier Ed Leigh, en av dommerne.

– De siste sju-åtte årene har jeg vært på en reise hvor jeg prøver å finne ut hva jeg kan gjøre som enkeltperson. Det gikk fra å endre meg selv til å forsøke å starte en bevegelse i fotballen. Jeg tror fotball kan gjøre en stor forskjell i forsøket på å løse klima- og miljøkrisen, sier Thorsby selv til BBC.

– Jeg føler at spillerne begynner å engasjere seg, men det er fortsatt en stor jobb å gjøre. Jeg prøver å få dem til å bruke sine stemmer, for de har stor påvirkningskraft.

Den australske politikeren og tidligere rugbyspilleren David Pocock fikk prisen som årets utøver, mens miljøaktivist og tidligere racerfører Leilani Münter fikk «evergreen»-prisen. Det ble også delt ut priser til det britiske seilerforbundet og et brasiliansk taekwondoforbund.

[ Thorsby til Dagsavisen om Heming-bråket: – Virker veldig dårlig håndtert (+) ]