Klaveness møtte historisk Qatar-aktivist – gjorde sterkt inntrykk

Det timelange digitale møtet mellom de to omtales av Norges Fotballforbund på deres nettsider tirsdag. Der heter det at samtalen gjorde sterkt inntrykk på den norske fotballpresidenten.

Mohamed sto fram i offentligheten som homofil tidligere i år. Han har i en årrekke vært bosatt i USA, og har de siste månedene jobbet for å fremme LHBTQI+-personers rettigheter og situasjon.

I Qatar er homofili forbudt og kan straffes med inntil sju års fengsel.

Myndighetene i landet har lovet at alle er velkomne under det kommende VM-sluttspillet uavhengig av seksuell orientering. NFF skriver samtidig at gulfstaten, ifølge Mohamed, har en lang vei å gå før LHBTQI+-personer kan føle seg trygge.

Fotballpresident Klaveness sier VM utgjør «en risikosituasjon» for dette miljøet i Qatar.

– LHBTQI+ rettigheter er viktig i forbindelse med alle fotballmesterskap, uansett hvor i verden de skjer. Men, et mesterskap i et land der homofili er forbudt setter miljøet under spesielt press. Det blir viktig for alle forbund som er engasjert i denne saken å følge med på dette miljøet spesielt etter mesterskapet og sørge for at utsatte grupper blir hørt, sett og hjulpet, sier Klaveness.

